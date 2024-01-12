AKIL NİMETİ ve ÖTESİ

Akıl;ulvi bir MELEKE olarak insana bahşedilmiştir.Onunla İDRAK eder, Onunla düşünür.Onu kullanarak bir çok plân-proğram yapar, bir çok problemi çözer.Ancak, Aklın ÖTESİNDE bir başka BOYUT da vardır.Aklın MUTLAKLAŞTIRILMASI da doğru değildir.Zira bir de KALP vardır.Hem KAFA ile hem de KALP ile birlikte düşünmek DOĞRUYA İYİYE GÜZELE taşır insanı.KALBİN içerisinde"Empati kurmak,Vicdanı harekete geçirmek,Ötekini düşünmek ve buna benzer bir çok ulvi DUYGULAR vardır.

Akıl ve kalp;birlikte, bütünlük içerisinde AKLETME fiilini gerçekleştirirlerse güçlü DENGE oluştururlar.Kuvvetli bir DÜZENİNİN sınırlarını çizerler.İnsanlığa BARIŞ Sistemini hediye ederler.Bu gün Dünyadaki Huzursuzlukların,Sıkıntıların,Savaşların;Zulümlerin sebebi MODERNİTENİN aklı Mutlaklaştırmasıdır.Böyle olunca da KALBİ tatminsızlık baş göstererek OLUMSUZLUKLARIN yolu açılmış olmaktadır.

"AKLETMEZMİSİNİZ" mealinde bir çok AYET söylüyor Rabbımız bize.Aklın ve Kalbin birbirinden farklı hudutlarını DENGELEYEREK düşünme gerçekleştirilirse kâmil maanada bir AKLETME oluşur.Yoksa bütün hayata sadece Rasyonel bir AKLİ bakışla bakmak,sadece AKLI öne çıkararak, sadece SINIRSIZ bir ALAN açarak, bu ALANDA özgürce dolaşarak mutluluğun aranması, Onun Hayal âlemine gönderilmesidir.Sadece her hangi bir şey, "AKIL ÖLÇÜSÜNE" uymuyor diye YOK demek değildir.Şunu da bilmek gerekir ki,HAYAT; sadece Rasyonalitenin hudutlarının içine sığamayacak,giremeyecek kadar hem GÜZEL hem de VERİMLİ(ZENGİN)dir

HADİS:"Kendini bilen,Rabb'ini bilir."

Kendini bilmek de, Rabb'ini bilmek de Allah'a TESLİMİYET içerisinde olmaktan geçer.Burada "AKIL-KALP-İMAN birlikteliği,ilişki içerisinde olmaları çok önemlidir.Teslimiyet sonucu RAB, bir taraftan kuluna emrediyor.Dünya ve Ahiret hayatının huzuru,mutluluğunun KRITERLERİNİ vaaz ediyor. Diğer taraftan da kullarına sonsuz NİMETLER bahşederek adeta onları bu nimetlerle donatıyor.EVRENSEL bütün PROBLEMLERİN Çözümüne katkı veriyor.KUDRETİNİN,EN BÜYÜK olmasını zihinlere nakşediyor.O'nun çözmediği problemi kimsenin çözemeyeceğini.O'nun vermediği mutluluğu da kimsenin veremeyeceğini hatırlatıyor.

AKIL çerçevesi içerisinde yapılması gerekenleri yapıp da yinede çözümlenemeyen mes'eleler her zaman olabilir.O zaman ne ya pılması gerekir.O zaman Halk dilinde söylenen kelimeye "ZUHURATA " tabi olunur. Bunun içindir ki,sadece Aklın çizdiği daire içerisinde Ona mahküm hale gelinirse bir takım sıkıntılar da oluşabilir.Hayatımızı yaşarken,HAYATIMIZIN bizi elinde tutan, bizdeki TASARRUFUNU istediği şekilde kullanan en büyük KUDRET sahibinin elinde olduğunu da unutmamak gerekir.Akıl da , İrade de Sınırlıdır.Her anı asıl planlayanın Allah olduğu bilinciyle, bizim planlarımız içinde,yapacağımız her iş için; O izin veririrse anlamında İNŞAALLAH demeyi de unutmayacağız.Hiç belli olmaz.Gün doğmadan neler doğar sözü gereği,yarın bambaşka bir gündeme de doğmuş olunabilir.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Günk.kul.S.