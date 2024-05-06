Diyanet'ten 2024 Kurban Bayramı Kesim Ücretleri Açıklaması: İşte Yurt İçi ve Yurt Dışı Rakamlar!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, dini ödevlerini vekalet yoluyla yerine getirmeyi düşünen vatandaşlar için 2024 yılı kurban kesim ücretleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni belirlenen iç ve dış kurban kesim ücretlerini kamuoyu ile paylaştı.

2024 Yılı İçin Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 Kurban Bayramı için vekalet yoluyla kurban kesimi yapacak olanlar için bedelleri açıkladı. Türkiye içinde bu yılki kurban kesim bedeli 11 bin 750 TL olarak belirlendi. Yurtdışı için ise kesim bedeli 4 bin 750 TL olarak duyuruldu. Bu rakamlar, yurt içi ve dışında yaşayan müslümanların kurban ibadetlerini yerine getirirken dikkate alacakları önemli detaylar arasında yer alıyor.

Kurbanlık Fiyatlarındaki Artış ve Beklentiler

2024 yılında et fiyatlarında yaşanan artışlar, kurbanlık fiyatlarını da etkilemiş durumda. Yapılan tahminlere göre, bu yıl Kurban Bayramı'nda orta sınıf bir kurbanlık fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olması bekleniyor. Küçükbaş hayvanlarda ve büyükbaş hayvanlarda ise canlı kilo fiyatlarının 250-260 TL civarında olması öngörülüyor.

Geçmiş Yıllarda Kurbanlık Fiyatları Nasıldı?

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvanların başlangıç fiyatları 7 bin TL iken, büyükbaş hayvanlar için bu rakam 84 bin TL idi. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatları ise 140-160 TL arasında değişiyordu. Bu yılki artış, geçmiş yılların fiyatlarına göre oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmiş görünüyor.

2024 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban kesim bedelleri ve kurbanlık fiyatları üzerine yapılan bu açıklamalar, vatandaşların bayram hazırlıklarını şekillendirecek önemli bilgiler sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği bedeller, kurban ibadetini yerine getirecek olan herkes için büyük önem taşıyor. Kurbanlık alımlarında ve dini vecibelerin yerine getirilmesinde dikkatli olunması gereken bu süreçte, vatandaşların bilinçli bir şekilde hareket etmeleri öneriliyor.