  1. Anasayfa
  2. Otomotiv
  3. Suzuki’de 998.000 TL’den Başlayan Ayrıcalıklı Mayıs Fiyatları ve Benzersiz Satış Koşulları!

Suzuki’de 998.000 TL’den Başlayan Ayrıcalıklı Mayıs Fiyatları ve Benzersiz Satış Koşulları!

Yayınlanma:
Suzuki’de 998.000 TL’den Başlayan Ayrıcalıklı Mayıs Fiyatları ve Benzersiz Satış Koşulları!
Akıllı Hibrit teknolojisi ve üstün arazi yeteneklerine sahip, sağlam modelleriyle öne çıkan Suzuki; Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny sahibi olmak isteyenler için yılın en özel ayrıcalıklarını duyurdu. Suzuki, mayıs ayına özel avantajlı satış koşulları kapsamında, tüm modellerinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuyor.
Suzuki’de 998.000 TL’den Başlayan Ayrıcalıklı Mayıs Fiyatları ve Benzersiz Satış Koşulları! 1 14

Suzuki’nin sağlamlığı ve güvenliği ile ön plana çıkan tüm SUV modellerinde kullanıcılar, avantajlı kredi koşullarından 70.000 TL takas desteği ile aynı anda faydalanabiliyor. Düşük yakıt tüketimi ve yüksek hareket kabiliyeti ile Hibrit B hatchback segmentinin öne çıkan modeli Swift Hibrit’te avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için ise sınırlı sayıdaki 2023 modellerde peşin alımlarda geçerli tavsiye edilen başlangıç fiyatı 998 bin TL olarak belirlendi. 4x4 B-SUV segmentinde en çok tercih edilen modeller olan Suzuki S-Cross Hibrit ve Vitara Hibrit’i satın almak isteyen kullanıcılar, mayıs ayı boyunca 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi ve 70 bin TL’lik takas desteğinden aynı anda faydalanabilecek. Üstün arazi sürüşü yeteneklerine sahip Jimny modelinde de 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi, 70 bin TL takas desteği ile birlikte sunuluyor. Ayrıca Suzuki’nin sağlam ve güvenli SUV modellerinde, avantajlı kredi fırsatından yararlanmayan S-Cross ve Jimny müşterileri 170 bin TL’ye, Vitara müşterileri ise 150 bin TL’ye varan takas desteğinden faydalanabiliyor. Suzuki, mayıs ayında 2024 model Vitara sahibi olmak isteyen ve avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için başlangıç fiyatını 1.398.000 TL olarak duyurdu. Bununla birlikte Suzuki, tüzel müşterilerine 349.000 TL ve sadık Suzuki müşterilerine 250.000 TL’ye varan indirimlerle ayrıcalıklı satın alım koşulları sunuyor. Tüm bu avantajların yanı sıra Suzuki, tüm modellerinde Garantim ON’da programıyla 10 yıla varan garanti ayrıcalığı da sağlıyor.

Suzuki’de 998.000 TL’den Başlayan Ayrıcalıklı Mayıs Fiyatları ve Benzersiz Satış Koşulları! 2 24

Swift Hibrit’te Mayıs Ayına Özel 998.000 TL’den Başlayan Fiyatlar

Suzuki, mayıs ayı boyunca üstün Japon teknolojisi ve güvenliğinin yanı sıra zengin donanım özellikleri, düşük yakıt tüketimi ve yüksek hareket kabiliyeti başta olmak üzere çok sayıda avantaj sunan modeli Swift Hibrit için 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuyor. Sınırlı sayıdaki 2023 model Suzuki Swift modelleri için yüzde 1,99 faizli kredi avantajından faydalanılmaması durumunda geçerli olacak şekilde başlangıç fiyatı 998.000 TL olarak belirlendi. Swift Hibrit, hem GL Techno hem GLX Premium donanımlarında 20 bin TL farkla çift renkli olarak tercih edilebiliyor.

Suzuki’de 998.000 TL’den Başlayan Ayrıcalıklı Mayıs Fiyatları ve Benzersiz Satış Koşulları! 3 34

Suzuki’den SUV Modellerde 170.000 TL’ye Varan Takas Desteği

Suzuki, Akıllı Hibrit teknolojisine sahip motor sistemi, yakıt verimliliği, yüksek performans, AllGrip 4x4 çekiş sistemi ve üstün güvenlik donanımları sunan modeli S-Cross Hibrit için 70.000 TL takas desteği ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanını aynı anda sunuyor. Güçlü model, avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için sunulan nakit alımlarda geçerli 170 bin TL’ye varan takas desteği ile yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. Suzuki, avantajlı kredi koşullarından faydalanılmaması durumunda 2024 model giriş seviyesi S-Cross Hibrit GL Elegance için mayıs ayında geçerli takas destekli anahtar teslim fiyatını 1.494.000 TL olarak duyurdu.

Suzuki’de 998.000 TL’den Başlayan Ayrıcalıklı Mayıs Fiyatları ve Benzersiz Satış Koşulları! 4 44

AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart olarak sunulan üstün güvenlik donanımlarıyla segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit için 2024 model nakit alımlarda geçerli takas destekli başlangıç fiyatı 1.398.000 TL olarak belirlendi. Vitara modelleri için mayıs ayı boyunca 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 70 bin TL takas desteği seçeneği de sunuluyor. Mayıs ayına özel olarak kullanıcılar, 30.000 TL fiyat farkıyla araçlarını çift renkli tercih edebiliyor.

AllGrip teknolojisine sahip 4x4 özelliğiyle ön plana çıkan, doğada olduğu kadar şehir içinde de üstün sürüş yetenekleriyle kendinden her zaman söz ettiren Jimny modeline ise 70 bin TL takas desteği ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor. Ayrıca sınırlı sayıdaki 2023 model Jimny’de avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için tek renkli GLX AllGrip versiyonda 170.000 TL takas destekli başlangıç fiyatı 1.588.000 TL olarak duyuruldu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.