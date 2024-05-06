Suzuki’de 998.000 TL’den Başlayan Ayrıcalıklı Mayıs Fiyatları ve Benzersiz Satış Koşulları!

AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart olarak sunulan üstün güvenlik donanımlarıyla segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit için 2024 model nakit alımlarda geçerli takas destekli başlangıç fiyatı 1.398.000 TL olarak belirlendi. Vitara modelleri için mayıs ayı boyunca 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 70 bin TL takas desteği seçeneği de sunuluyor. Mayıs ayına özel olarak kullanıcılar, 30.000 TL fiyat farkıyla araçlarını çift renkli tercih edebiliyor.

AllGrip teknolojisine sahip 4x4 özelliğiyle ön plana çıkan, doğada olduğu kadar şehir içinde de üstün sürüş yetenekleriyle kendinden her zaman söz ettiren Jimny modeline ise 70 bin TL takas desteği ve 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor. Ayrıca sınırlı sayıdaki 2023 model Jimny’de avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için tek renkli GLX AllGrip versiyonda 170.000 TL takas destekli başlangıç fiyatı 1.588.000 TL olarak duyuruldu.