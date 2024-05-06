Suzuki’de 998.000 TL’den Başlayan Ayrıcalıklı Mayıs Fiyatları ve Benzersiz Satış Koşulları!

Suzuki’nin sağlamlığı ve güvenliği ile ön plana çıkan tüm SUV modellerinde kullanıcılar, avantajlı kredi koşullarından 70.000 TL takas desteği ile aynı anda faydalanabiliyor. Düşük yakıt tüketimi ve yüksek hareket kabiliyeti ile Hibrit B hatchback segmentinin öne çıkan modeli Swift Hibrit’te avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için ise sınırlı sayıdaki 2023 modellerde peşin alımlarda geçerli tavsiye edilen başlangıç fiyatı 998 bin TL olarak belirlendi. 4x4 B-SUV segmentinde en çok tercih edilen modeller olan Suzuki S-Cross Hibrit ve Vitara Hibrit’i satın almak isteyen kullanıcılar, mayıs ayı boyunca 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi ve 70 bin TL’lik takas desteğinden aynı anda faydalanabilecek. Üstün arazi sürüşü yeteneklerine sahip Jimny modelinde de 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi, 70 bin TL takas desteği ile birlikte sunuluyor. Ayrıca Suzuki’nin sağlam ve güvenli SUV modellerinde, avantajlı kredi fırsatından yararlanmayan S-Cross ve Jimny müşterileri 170 bin TL’ye, Vitara müşterileri ise 150 bin TL’ye varan takas desteğinden faydalanabiliyor. Suzuki, mayıs ayında 2024 model Vitara sahibi olmak isteyen ve avantajlı kredi koşullarından faydalanmayan kullanıcılar için başlangıç fiyatını 1.398.000 TL olarak duyurdu. Bununla birlikte Suzuki, tüzel müşterilerine 349.000 TL ve sadık Suzuki müşterilerine 250.000 TL’ye varan indirimlerle ayrıcalıklı satın alım koşulları sunuyor. Tüm bu avantajların yanı sıra Suzuki, tüm modellerinde Garantim ON’da programıyla 10 yıla varan garanti ayrıcalığı da sağlıyor.
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