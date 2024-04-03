TARİHTEN GÜNÜMÜZE BATI - OSMANLI - TÜRKİYE -2

Geçen haftaki makalede konuya bir özet yapmıştık. Şunu unutmamamız gerekir. SEVR projesi hâlen masadadır. O dönemin büyük ŞEYTANI İngiltere'nin başröllüğünde kısa bir dönem ara vermek gerekiyordu. Zira İslam Dünyası özelde, genelde bütün Dünyanın başına BELA olacak YAHUDİ İSRAİL Devletinin kurulabilmesi için biraz zamana ihtiyaç vardı. Ancak o dönem kurulacak TÜRKİYE devletinin ATEİST bir Devlet olması için büyük çalışmalar yapmışlardı. Bir gecede Dünyada eşi-benzeri olmayan bir HARF İNKİLABI yapılmıştı. Amaç eski Tarih ve Dini bilincin silinerek, zihinlere istedikleri FİKİRLERİ şırınga etmekti. Hedefsiz, idealsiz bir topluluğa sahip Devlet kolay yıkılabilirdi. O zaman - yerine hedefledikleri BİZANS Devletini kuracaklardı.. DİCLE-FIRAT ve TOROS havzaları İSRAİL İmparatorluğuna bırakılacaktı. Çünkü onlara hakim olan Yahudi sermayesi öyle istiyordu.

Yukarıdaki düşünce yapısı içerisinde yürüyenlerin hesap edemedikleri şey Halka baskı bir müddet sürebilir. Küllerini sıyırır, yeniden alevlenmeye başlar. Türkiye kolay yutulacak lokma değildir. Dünyanın tam merkezinde olan bir ülkedir. Karaların, Denizlerin kesiştiği yerdedir. Hava trafiğiyle ile kesişme açısından aynı durumdadır. Eski Dünyada süper güç olan Bizans ve Osmanlının yerine yeni Dünyanın süper gücü TÜRKİYE olacaktır ve bunun önünü kesemeyeceklerdir inşallah. Medeniyet birikimimiz, güvenlik sağlamlığımız, savaşçı bir millet olmamız, güçlü orduya sahipliğimiz v.b stratejik özelliklerimiz buna temel teşkil etmektedir.

Aslında sadece BATI Dünyası değil, içerisinde 100 milyondan fazla Türk olan ÇİN, Güney Denizlerle ilişkisi olan RUSYA, İsrail’in güvenliğinden sorumlu (Küresel sermayenin verdiği görevden dolayı) AMERİKA da TÜRKİYE’NİN yıkılmasını istiyorlar. Her kes kendisi için bir TEHLİKE görüyor, ama; bir türlüde pes ettiremiyorlar. TABİİ bunun da bir çok sebebi vardır. Her küçük güç, büyük süper güç olan Devletler tek başına Türkiye’yi ele geçirebilseler, gerçekten en güçlü ve kalıcı SÜPER güç olurlar. Ancak diğer devletler bunu istemezler. Bu sefer kendi aralarında birbiriyle çarpışırlar. Böylesine stratejik yer, dışardan gelecek yeni bir Devlete bırakılacak kadar önemsiz değildir.

Ülkemiz üzerinde hesapları bitmeyen bu güçler, fırsatını bulursa, ellerinden geleni yapacaklar. Bu gün bile iç savaş çıkartma taktikleri, bir çok dezenformasyon çalışmaları, yanlış algı yönetimleri, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Laik-Anti laik, Sünni- Şii KAŞIMALARI hep hedeflenen stratejilerin hesaplarıdır. Hatta daha geniş ölçekte BÖLGELERE göre hedeflenenlerde aynı hesabın ürünüdür. Neymiş; Güney, Amerika’ya, Kuzey, RUSYA’YA, Batı Avrupa’ya, İç Anadolu, ÇİN’e bırakılacak. Bütün bu hesapları yapanların hesapları inşallah hiç bir zaman gerçekleşmeyecektir. Türkiye Halkı, SAFF:4) Ayetindeki: “Haberiniz olsun ki, Allah kendi YOLUNDA kenetlenmiş bir BİNA gibi SAF bağlayarak ÇARPIŞANLARI Sever.” MESAJINI İmanın gücüyle içine yerleştirmiş durumdadır. Onun içindir. A,B,C,D... hamle plânları yerine göre şimdiden işleme konulmuş durumda, yarın da İŞLEMEYE devam edecektir.

Haftaya devam edeceğiz inşallah. Selâmlar, Allah’a Emanet olunuz. Grb. K. S.