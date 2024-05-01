Zihin; İnsanlara Allah’ın bahşettiği ilahi bir lütuftur. Ona, ne olduğu belli olmayan, olur-olmaz her şeyi yüklemek büyük bir vebaldir. Allah’ın akletme melekesine ihanettir. Onun dumura uğramasına sebep olmaktır. Zihin, DEPO görevi görmez. Yararlı bilgilerin yüklenmesi sonucu, bilgileri birleştirerek, mevcut olan problemlerin çözümüne yönelik projelerin üretimini ortaya koyan canlı bir mekanizmadır.

Zihne, kendisiyle alakalı olmayan bilgileri yüklemek, Hafıza üretme yeteneği zayıflığı getirir. Üretim potansiyeli yitimine uğrayan hafızayı tekrar asli görevine, üretime döndürmek bir hayli zaman alabilir. Zihni gereksiz şeylerle kirlettiğimiz her an, üretim gücünün büyük bir kısmının boşa atılması demektir. Günümüz Eğitim Sisteminde yaklaşık 70-80 yıldan beri gelen sıkıntıların temel sebebi buradan kaynaklanmaktadır. Modernitenin toplumlara dayattığı sonuç odaklı neticelerle. Maddeye ulaşmak amaçlı, Test sonucu başarıya ulaşarak dünyevilik elde etmek için sınav sistemi ortaya konulmuştur.

Zihni, asli başarıya getirmek, Onu üretim odaklı problem çözer halde tutmak, sonuç odaklı SOMUTLUK tan ziyade, SÜREÇ odaklı, SOYUTLUK içerisinde güçlendirmekle olur. SOMUTTAN yürünerek çok -çok zorlanılan problemleri çözmeyi, SOYUTTAN giderek çok daha çabuk, çok daha kolay çözerek, zamanın ruhuna dönük, verimliliğinde elde etmek mümkündür. Çocukların başarısına, düşünmesine, zevkle-şevkle-aşkla öğrenmesine, insanlığa hizmet edebilecek duyarlılığa gelmesine katkı sağlamada SOYUT ve SÜREÇ odaklı eğitiminin önemi çok büyüktür. Soyut düşünce BEYNİ geliştirir, Beyin geliştikçe soyut düşüncenin ortaya çıkardığı topluma yönelik faydalarda doruklaşılır.

Zihnin bir yaratıcısı vardır. Zihne verilen görev; günün bütün sıkıntılı boyutlarını, aldığı işlenmiş bilgilerle tahlil etmek, problem çözücü yeni üretim kavramlarını güncelleyerek insanlığın hizmetine sunmaktır. İşlenmemiş bilgiler yüklemesiyle (pasif ve karmaşık bilgilerle) zihni meşgul etmek, zihnin yaratıcısı Allah’a karşı da büyük suç işlemek demektir. İnşallah, konuya devam edilecek.

Selam Saygı ve Sevgilerimle. Grb. K. S