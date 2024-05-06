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TOGG’dan Beklenmedik Fiyat Güncellemesi: Mayıs Ayına Özel T10X Fiyat Listesi ve Kampanya Fırsatları

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TOGG’dan Beklenmedik Fiyat Güncellemesi: Mayıs Ayına Özel T10X Fiyat Listesi ve Kampanya Fırsatları
Türkiye'nin kendi üretimi olan yerli otomobil markası TOGG, Mayıs ayına özel güncellenen fiyat listesi ve cazip finansman seçenekleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Otomobil severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan TOGG, teknoloji ve tasarımı bir arada sunarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

TOGG, global teknoloji markası olarak mobilite sektöründe iddialı modeller sunmaktadır. Özellikle T10X serisi, donanım ve menzil kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Nisan ayı itibarıyla, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil modeli için başlatılan kampanya, kullanıcıların yoğun ilgisiyle genişletilerek devam etmektedir.

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TOGG Finansman Avantajları ve Kampanya Detayları

TOGG T10X V2, sadece uzun menzil versiyonuyla değil, aynı zamanda V1 uzun menzil ve V1 standart menzil modelleriyle de cazip finansman seçenekleri sunuyor. Anlaşmalı bankalardan 800 bin TL kredi kullanımında %0 faiz fırsatı ve 12 ay vade seçeneği ile otomobil sahibi olmak mümkün. Ayrıca, 800 bin TL kredi için %1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneği de sunuluyor. Bu kampanya, sınırlı sayıdaki T10X modelleri için geçerlidir.

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TOGG Dijital Sipariş Platformu: Trumore

TOGG'un yenilikçi yaklaşımı, dijital platformlar üzerinde de kendini göstermektedir. T10X modelini 7/24 sipariş edebilmek için Trumore dijital platformu kullanılabilmektedir. Trumore uygulamasını App Store, Google Play veya App Gallery üzerinden indirerek, kullanıcılar kolayca bir kimlik (ID) oluşturabilir ve siparişlerini verebilirler.

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Hızlı Teslimat ve Üretim Planlaması

TOGG T10X, bu yıl yapılan çekilişler olmaksızın, sipariş sırasına ve konfigürasyon özelliklerine bağlı olarak hızlı bir şekilde teslim edilmektedir. Üretim planlaması, müşteri ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş olup, bu sayede bekleme süresi minimuma indirgenmiştir.

TOGG Mayıs Ayı Güncel Fiyat Listesi

  • V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 ₺
  • V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 ₺
  • V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 ₺

Yerli otomobil TOGG, gelişmiş teknolojisi, üstün donanım özellikleri ve avantajlı finansman seçenekleri ile Türkiye'de otomobil piyasasında önemli bir yer tutmaktadır. Mayıs ayına özel güncellenen fiyat listesi ve kampanyalarla TOGG, tüketicilere ulaşmaya ve Türkiye'nin otomobil sektöründeki yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

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