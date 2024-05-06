Yaz Aylarında Formda Kalmak İçin İpuçları

Yaz ayları, sıcak havalar, tatil planları ve açık hava etkinlikleriyle dolu bir dönemdir. Ancak, bu mevsimde formda kalmak bazen zorlayıcı olabilir. İşte yaz aylarında sağlıklı ve fit kalmanın bazı ipuçları:

1. Düzenli Egzersiz Rutini Oluşturun

Yaz aylarında, güneşli ve uzun günler spor yapmak için mükemmel bir zaman sunar. Haftada en az 3-4 kez düzenli egzersiz yapmak, vücut formunu korumak veya geliştirmek için önemlidir. Koşu, yüzme, bisiklet sürme gibi açık hava aktivitelerinden birini tercih ederek hem formda kalabilir hem de doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

2. Dengeli Beslenme Alışkanlığı Kazanın

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almanızı sağlar. Yaz aylarında daha fazla meyve ve sebze tüketerek vitamin ve mineral alımınızı artırabilirsiniz. Ayrıca, işlenmiş ve fast-food ürünlerden uzak durarak sağlıklı yağlar, proteinler ve kompleks karbonhidratlar içeren bir diyeti tercih edin.

3. Su İçmeyi İhmal Etmeyin

Sıcak havalarda vücuttan daha fazla su kaybedersiniz, bu yüzden yeterli miktarda su içmek önemlidir. Günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin. Susuz kalmak, performansınızı ve formunuzu olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, meyve suları veya gazlı içecekler yerine suyu tercih etmek daha sağlıklı bir seçenektir.

4. Aktif Kalın

Yaz aylarında dışarıda daha fazla zaman geçirme eğiliminde olabilirsiniz. Bu süreçte doğa yürüyüşleri, plaj voleybolu, yüzme gibi açık hava aktivitelerini tercih ederek hem formda kalabilir hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz.

5. Stres Yönetimine Özen Gösterin

Stres, vücutta hormonel değişikliklere ve kilo alımına neden olabilir. Yoga, meditasyon veya derin nefes egzersizleri gibi stres yönetimi tekniklerini deneyerek zihinsel ve duygusal olarak denge sağlayabilirsiniz. Ayrıca, yaz aylarında tatil planları yaparak ve doğada vakit geçirerek stresi azaltabilirsiniz.

6. Sağlıklı Uyku Alışkanlığı Edinin

İyi bir uyku düzeni, vücudunuzun dinlenmesini ve iyileşmesini sağlar. Yeterli uyku almak, fiziksel performansınızı artırabilir ve formunuzu korumanıza yardımcı olabilir. Günlük işlerinizden uzaklaşarak ve uyku öncesi rahatlama teknikleri uygulayarak daha iyi bir uyku kalitesi elde edebilirsiniz.

Yaz aylarında formda kalmak için yukarıda belirtilen ipuçlarını takip etmek önemlidir. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, su tüketimi ve stres yönetimi gibi faktörler, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı destekleyecektir. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürülebilir sonuçlar elde etmenin anahtarıdır.

Uzmanından Yaz Aylarında Formda Kalmanın Yolları

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nden Uzman Dyt. İrem Aksoy’dan yaz aylarında nasıl beslenmeliyiz? Yaz mevsiminde kilo yönetimi ve sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Sorularına karşın önerileri sizler için detaylandırdı.

Beslenmenin iklimle ilişkili olduğu gerçeğinden yola çıkarsak yaz sezonunda sağlıklı beslenmeyi ve beden algısı konularını çok yönlü ele alabiliriz. Aslında bazı bilimsel çalışmalara bakıldığında yaz mevsiminde iştahsızlık ve buna bağlı kalori alımının kışa göre daha düşük olduğu bildirilse de yaz mevsimi ve beden algısı oldukça gündemde olan bir konu olmaktan çıkmıyor. Yaz mevsiminin çağrıştırdığı; hava sıcaklığı, deniz, tatil, yaz meyveleri, dondurma, serinletici içecekler ve yaz için daha birçok anımsatıcı kavram ortaya koyabiliriz.

İlkbahardan başlanarak yaz sezonu için sağlıklı beslenme ve vücut ağırlığı hedefleri oluşturulmaya başlanıyor. Beslenme uzmanları desteğiyle hem sağlıklı beslenmek hem de hedeflenen bir beden ağırlığıyla yazı karşılamak ilk amaçlar arasında.

Bu yaz siz de sağlığınızı ve beden ağırlığınızı kontrol altına almak isterseniz bu önerilere bir göz atın!

Yeterince sıvı tüketin!

Yaz sıcaklarında yeterli sıvı alımının yapılmadığı ve daha fazla terleme gibi yollarla vücudun sıvı kaybettiği durumlarda gerçekleşebilen sıvı ve elektrolit kaybı beden sağlığı için çokça önemlidir. Hem serinlemek hem de sıvı kaybını önlemek amacıyla düşük kalorili içecekler tercih etmelisiniz. Örneğin; su, maden suyu, şeker içermeyen ev yapımı limonata veya meyve suları, şekersiz soğuk çay veya kahveler(kafein alımına dikkat edilerek) tüketilebilir.

Kendinizi kısıtlamayın!

Kilo vermek ya da sağlıklı beslenmek amacıyla sevdiğiniz yaz meyveleri ve yiyeceklerinden kendinizi mahrum bırakmayın. Doğru zamanlama ve porsiyonlama ile hem kendinizi tatmin eder hem de aşırıya kaçmadığınız için sağlıklı beslenme hedefinizi sürdürmeye devam edebilirsiniz.

Mevsim sebze ve meyvelerini tüketin!

Düşük kalorili, vitamin ve mineral deposu olan yaz meyve ve sebzeleri, hem yazın yayılan güneş ışınlarının zararlarından sağlığınızı korumak hem de beden ağırlığınızı yönetmek için diyetinizde mutlaka yer vermeniz gereken besinlerdendir. Ayrıca yaz meyvelerinin çok lezzetli olması porsiyon kontrolü yapmanızı unutturmasın.

Düzenli ve yeterli beslenin!

Kilo vermek amacıyla kendinizi uzun süre aç bırakmayın. Metabolizma hızınızı olumsuz etkileyebilir, kan şekeri dengenizi bozabilirsiniz. Dolayısıyla yaz mevsiminde de ana ve ara öğünler için vakit ayırın. Öğünlerinizde dengeli ve yeterli halde proteinlere, sağlıklı yağlara ve kompleks karbonhidratlara yer verin.

Ana öğünlerde tabağınızın yarısını salata veya taze sebzelerle, diğer yarısını da yeteri kadar protein ve tahıllarla doldurun.

Ara öğünlerde ise, taze meyveler, çiğ kuruyemişler ve az yağlı süt ürünleri ile sağlıklı öğünler planlayın.

Tatlı ihtiyaçlarınızı taze meyvelerle veya dondurma gibi sütlü tatlılarla karşılamaya çalışabilirsiniz.

Yaz sıcaklarını bahane ederek fiziksel aktivitenizi ihmal etmeyin! Unutmayın ki sağlığınızı korumak ve istenmeyen kilolardan kurtulmak için egzersiz yapmak oldukça önemlidir.