BİR KONGRE VE BİR SEÇİM

Seçimler yapıldı ve kimsenin beklemediği oy oranları ortaya çıktı…

Şimdi seçim yapıldığına göre bir seçim yazısı yazmak gerek, ama biz pek öyle yapamayacağız…

Yanlışlıklara ve kötü niyete karşın, “toplumsal tepki, demokratik tavır” nasıl alınır bunun en güzel örneğini Fenerbahçe’nin olağanüstü kongresinde tanıklık ettik… 30 bini aşkın insanın bir kitle psikolojisi içinde nasıl birlikte hareket ettiğini bizzat gözledik..

Olaylı Trabzonspor maçıyla Fenerbahçe’de uzun süre var olan huzursuzluk 2 Nisan günü Fenerbahçe’nin mabedi sayılan Şükrü Saraçoğlu stadında toplan 30 bini aşkın kongre üyesi tarafından açıkça dile getirildi ve futbol kamuoyuna sistematik barış uyarıları yapıldı(!)…

Alınan kararların en önemlisi bazı maçlara çıkmama veya U19 takımıyla, yani amatör futbolcularla maça çıkmak olarak değerlendirildi…

Oysa kongrede kimsenin fark etmediği ama sık sık protesto edilen bir başka gündem ise Hükümetin Fenerbahçe’ye karşı olan tavrıydı… Birkaç cılız ses bunu dillendirse de Hükümet sözcüsü A haberin spor kanalı A SPOR muhabirlerine ve kameramanlarına gösterilen tepki bunun bir ölçüsü gibiydi…

Tepki demokratik sınırlar içinde kaldı, kimlerine göre tehdit, kimilerine göre bir uyarı olan söylemler ise, tüm siyasetçilere yol gösterici gibiydi…

Genel olarak vurgulanan şey ise; hep böyle sessiz kalmayız, sonra sistem çöker mesajıydı…

Bu uyarı siyasetçiler içinde geçerli... 2023’te yapılan genel seçimlerde AKP’ye ince ayar veren seçmen, 2024 yerel seçimlerinde sarı karttı gösterdi; uyarı şuydu; benim yaşam kanallarımı kesme, sürekli faulle oynuyorsun, bu gidişle kırmızı kartı yersin…

Nitekim emekli ve dar gelirliler “biz bu oyunun hala en önemli aktörlerindeniz bizi göremezden gelemezsiniz” dedi ve ilk çelmeyi taktı…

Bu yerel seçimlerde, AKP iktidarı henüz suni solunuma geçmedi ama bir oksijen sıkıntısı çekecek gibi görünüyor…

Kabinede sürekli faullü oynayan birkaç bakan var… Büyük bir ihtimalle onlar teknik direktör tarafından yakın bir gelecekte oyundan alınacak gibi duruyor… Kimler mi; emekliye dar gelirliye kim tekme atıyorsa, hasta yaşlıya yerde yatana tedavisinde kim pürüz çıkarıyorsa, onlar…

Siz onların kim olduğunu da iyi biliyorsunuz…

Fenerbahçe’de olağanüstü kongrede yarım kalan işlerin 3 Hazirandaki Olağan kongrede bağıtlanacağı belirtildi… Yani şarkının sözlerinde yazıldığı gibi; Bu böyle yarım kalamayacak…

Evet seçim bitti; AKP seçimin travmasını ne kadar bir sürede atabilir bilinmez. Aynı yanlışlar devem ederse bir olağan kongre de (erken seçim!) onlar için yapılır…

Görünen şu ki; seçim danışmanları yanlış yönlendirmişler AKP’nin reisini…

Yanlış yönlendirmişler, çünkü bu seçimlerde uygulanan taktikleri 1989 yerel seçimlerinde ANAP’ta uygulamış ve “ceketimizi koysak kazanırız” inancı hüsrana sonuçlanmıştı…

Eli kolu bağlanmış belediye başkanı motifli seçim afişleri İstanbul sokaklarını doldurmuştu, tehdit dalga dalga yayıldı ve tüm Türkiye’yi sardı. ANAP için sonun başlangıcı oldu ama sosyal demokratların ise acemi belediyeciliği hüsranla sonuçlandı…

Bir kadının, kendisini genç bir kadın için boşamaya kalkan kocasının rüşvet aldığını ifşa etmesiyle sosyal demokrat cenah çok fena çöktü… Ç:ünkü o mahalle sakinleri bu tür konularda fazla hassas, hemen mahalle muhtarını değiştiriveriyor..

Oysa kara sevdalı o muhterem İBB için en şanslı adaydı, Aşk gözlerini kör etti, sıcak para (rüşvet yolsuzluk) cezbetti ve bir siyasal diriliş anide çöküverdi…

Tarih tekerrür etmesiyle ünlüdür… 2024’te, 1989 tekerrür etmiştir. 2028 sonuçları merakla bekleniyor…

Unutmamak gerekir, iktidar şarabı siyasetçiyi acayip sarhoş eder ve hesabı da yolu da şaşırtır…

Bakalım yine öyle mi olacak… Belki 2028’de belki saha da yakın da…