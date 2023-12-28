Atatürk ve Marconi

Atatürk’ün Türkiye’de her eğitim kurumumun kapısında değilse bile herhangi bir yerinde mutlaka yazan “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü sadece bir söz değil, onun pozitif bilimlere inancının temelidir.

Önce Mustafa Kemal’in o “atasözü”nü? nerede söylediğine bir bakalım.

Gazi, 20 Eylül 1924 tarihinde Ordu'dan Samsun'a geçer. İkinci kez Samsun’dadır. Cumhuriyet ilan edileli bir yıl bile olmamıştır.

Rutin ziyaretlerden sonra İstiklal Ticaret Okulu’na uğrayarak öğretmenlerin çay ziyafetini katılır. Atatürk, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada ilk kez telaffuz eder o sözü.

“Bu çay ziyafetini düzenleyenlere özel olarak teşekkür ederim. Bu neden, beni Samsun’un çok aydın bir yerinde bulundurmuş oldu. Bu nedendir ki yine beni, beyinleri ilim ve fen ile süslenmiş olan kıymetli insanlardan oluşmuş bir heyetin önünde, çok mutlu etti. Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir. İlim ve fennin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır.” (*)

Manevi mirasının bilim ve akıl olduğunu söyleyen Atatürk’ten başka türlü konuşma beklenemezdi.

Mustafa Kemal’in o sözünün, yani “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünün konuşmalarında kalmadığı, hayata da uyguladığını biliyor muydunuz?

MARCONİ ÖLÜNCE

Dünyada ilk ticari radyo yayınlarının başlamasına öncülük edenlerden İtalyan uyruklu İngiliz vatandaşı Guglielmo Marconi 20 Temmuz 1937 tarihinde öldü.

Marconi’nin ölüm haberleri dönemin gazetelerinden Cumhuriyet’te şöyle yer aldı.

“Fen âleminin bir kaybı. Meşhur telsiz telgraf mucidi Marconi dün ansızın vefat eyledi. Guglielmo Marconi 63 yaşında olduğu halde saat 3.30’da ölmüştür. Kalp sektesinden vefat etmiş olduğu zannedilmektedir. Marconi’nin ölümünün bais olduğu teessür ve heyecan son derecedir. Halk müteveffanın ikametgahına giderek naaşı huzurunda eğilmiş ve Marconi’nin dul zevcesi ile ailesine taziyelerini beyan etmiştir.”

Bu arada İtalya Başbakanı Benito Mussolini de Morconi’nin evine giderek ailesine taziyelerini iletmiş.

Peki, Atatürk bu konuda ne düşünüyormuş?

Ne düşündüğü ve onun bilime, bilimselliği olan inancını Marconi’nin ailesine gönderdiği telgraftan öğreniyoruz.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in söz konusu telgrafı şöyle:

“Bütün insaniyet uğradığı kayıbı acı bir surette hissetmektedir. Bu elim felakette büyük Marconi’nn hatırasına karşı müteheyyiç (heyecanlı, heyecanlanmış) tazimlerimle berber bütün sempatimden emin olmanızı rica ederim.”

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(*) https://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/samsun-ogretmenleriyle-konusma