Zağra Müftüsü’nün Hicretnamesi

Türk toplumumun belleğine "93 Harbi" olarak yerleşen 1877-1878 yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşı sırasında ve sonrasında ortaya çıkan büyük göç dalgasıyla Balkanlar'dan ve Kafkasya'dan milyonlarca Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kaldı.

Bu göç dalgasına "93 Muhacereti", yurtlarından sürülen bu insanlara da "93 Muhaciri" denildi.

Harbin tanığı Zağra Müftüsü Hüseyin Râci Efendi’nin (*) hâtıraları “93 Muhacirleri”nin çektiği ıstırabı, sefaleti ve bir büyük dramı belgeliyor.

1877 Ağustos’unda ailesiyle İstanbul’a gelen Zağra Müftüsü’nün Tercüman 1001 Temel Eser dizisinden çıkan kitabındaki 364 beyitlik manzum eseri hicreti, göçmenlerin İstanbul’da çektiklerini ve perişanlıklarını anlatıyor.

Gelelim Müftü’nün Hicretname adını verdiği eserinden seçtiğim beyitlere.

1) Ey vatanından olan avareler/Hicret ile hasta ve biçareler.

2) Memaliki (memleketi) düşman elinde kalan/Zengin iken bir pula muhtaç olan.

3) Hayrete düşmüştü soğuktan cihan/Bir gece Balkan’ı geçip nagehan.(Ansızın.)

4) Yalın ayak, çıplak ve açlık ile/Yollara düşmüştü sabiler bile.

5) Attı kucaktan çocuğu anneler/ Kaldı kar üstünde o dürdaneler. (Kıymetliler.)

6) Naklinize ahir emir verdiler/Neyleyeyim kanınıza girdiler.

7) Sanki demiryolu muhacir taşır/Yolda durur gitse de ağır ağır.

8) Edirne’den Sirkeci’ye dinle sen/On iki saatte gelirken tren.

9) Gelmez idi haftada bile bu yol/Yollar ise meyyit idi sağ ü sol.

10) Böylece yolda telef ola ola/Düştü nice bin kişi İstanbul’a.

11) Hasta ve çocukları donanları/Sıcak odaya kodular anları.

12) Çorba, sıcak çay edip ikram heb/Eylediler def’i melal ü ta’eb.(Yorgunluğu giderdiler.)

13) Kab ü kacak, nan ü yemek verdiler/Elbise, yorgan ve döşek verdiler.

14) Hane, konak, yalılara koydular/Pak verip pislerini soydular.

15) Doldu muhacirle sokaklar kamu/Cami ve avluları hep dopdolu.

16) Elde yok, avuçta yok, ayakta yok/ Yok ne bilir evdeki çoluk çocuk.

17) Etti bu hâlât (haller) nice gün devam/Mahşere dönmüştü sokaklar tamam.

18) Oldu yarım milyon ehali telef/Yer gök ah eder bu hale esef.

Hüseyin Râci Efendi’nin 364 beyitlik Hicretnamesi’nden seçtiğim beyitler bunlar.

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(*) Zağra Müftüsü’nin Hatıraları. Tarihçe-i Vak’a-i Zağra. Tercüman 1001 Temel Eser. Kervan Kitapçılık A.Ş. İstanbul.