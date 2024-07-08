Tuzla’yı seviyorum, Tuzla için çalışıyorum

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl önceki gün ilçenin Postane ve Cami Mahalleri sakinleriyle “Tuzla Senin, Söz Senin /Mahalle Buluşmaları” kapsamında bir araya geldi.

Gençlerin ilgisinin fazla olduğu “buluşma”ya gazeteci olarak değil, bir Tuzlalı olarak ben de katıldım.

Bingöl, toplantıda dile getirilen önerileri, istekleri dikkatle dinledi; not aldı.

Başkan Bingöl’e Tuzlalı olarak beş soru sordum. Bu sorularımdan biri ilçenin D 100 altındaki mahallerinde eski yönetim zamanında başlayan aşırı yapılaşmayla ilgiliydi.

Seçime kadar verilen inşaat ruhsatlarına dokunulamayacağını; bunun hukuki ve kanuni sakıncaları olduğunu söyleyen Bingöl yeni dönem için umut verici konuştu.

Doğrusu ben de bu konuda “umut”lu olmak istiyorum.

Bekleyelim, görelim.

SORMADIĞIM SORULAR

Sormak isteğim iki sorudan biri Atatürk’ün Tuzla ziyareti, diğeri Kent ve Mübadele Müzesi’yle ilgiliydi.

Başkan’ın zamanından çalmamak için bu soruları sormadım.

O halde şimdi sorayım:

“Sayın Bingöl. 6 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tuzla’yı ikinci kez ziyaret edişinin 95. yılı. O tarihte bir anma etkinliği, toplantısı düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Bu ziyaretler hakkında ilk yazıları yazıp Tuzla’nın gündemine getiren bir gazeteci olarak bunu sizden bekliyorum.”

Gelelim müzeye.

Müze -eksiklere ve hatalara rağmen- mübadelenin başkenti Tuzla’ya yakıştı.

Eski yönetimden emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sorumu sormuş kabul edin.

Ama söylemek, yazmak istediklerim var. Onları da burada dile getireyim.

“Eksikler, hatalar…” dedim yukarıda.

Daha önce facebook gruplarında yazdıklarımı burada özet olarak yineleyeyim.

HATALAR DÜZELTİLMELİ

Adında mübadele olan müzede mübadele konusu yeterince işlenmemiş. Hele hele Tuzla’daki birinci kuşak mübadillerden hiç söz edilmemiş.

Tuzla’yı neredeyse haritadan silecek kadar büyük 1902 yangınından söz edilmemiş.

Ermeni Yetimhanesi (Kamp Armen) hakkında bilgi yok.

Tuzla’yı şahlandıran Jeep fabrikasından söz edilmeyişi, porselen fabrikasının yeterince ele alınmaması büyük eksiklik.

Tahaffuzhanenin hakkında hiç bilgi yok.

Tuzla vakıf köyü. Bundan hiç söz edilmemiş.

Atatürk’ün Tuzla’yı 1929 ziyareti yok. Gazi’nin o ziyarette çocuklarla konuşmaları 5 Haziran 1928’deki ziyaretini eklenmiş.

Tuzla’nın1952-1960 yıllarındaki belediye başkanı İbrahim Yenen rahmetli oldu. Müzede yaşıyor görünüyor.

Kamil Abduş Gölü tuz gölü olarak yazılmış. Büyük hata.

Çeşmeler ve kitabeleri karıştırılmış. İstasyon Caddesi’nin girişindeki çeşme yok. Bu çeşmenin kitabesi müzenin bahçe duvarına yaslanmış çeşmenin kitabesi olarak yazılmış. Hata.

Müzenin bahçesine Atatürk büstü yakışır. Belki ilerde bir mübadele anıtı.

………

Buraya değin yazdıklarımı, hatta daha fazlasını sanal ortamda da yazdım.

Ama kimse gelip danışmadı, “Bu hataları, eksikleri nasıl telafi edebiliriz…” diye.

Muhtemelen bu yazıdan sonra da aynısı olacak.

Bitirirken bir iki not daha.

Her güzel şey başkaları tarafından sahiplenmeye çalışılır.

Tıpkı arşivimden alınmış fotoğrafları sahiplenip adımı ve kaynak kişinin adını anmadan kendi fotoğrafı olduğunu söyleyerek müzede sergilenmesini sağlayanlar gibi…

Tuzla’da resim sergisi