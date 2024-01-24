LMV’nin Meşalesi Mübadilleri Aydınlatıyor

Türkiye’nin tanık olduğu göç dalgalarından en önemlisi, etkileri bugün hâlâ devam eden “derin acı” mübadelenin 101. yılındayız.

Türkiye’yle Yunanistan arasında 30 Ocak 1923’te tarihinde Lozan’da imzalanan protokolle Türkiye’deki Ortodoks Rumlarla Yunanistan’daki Müslümanların zorunlu göçü öngörüldü.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra Yunanistan’a yaklaşık 1 milyon 200 bin Ortodoks Rum gitti, yaklaşık 500 bin Müslüman geldi.

Din temelli sözleşmenin birinci maddesi “Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimselerden hiçbiri, Türk Hükümetinin izni olmadıkça Türkiye’ye, Yunan Hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan’a dönerek orada yerleşemeyecektir.” diyordu.

Dünya tarihinde ilk kez uluslararası bir sözleşme imzalanmış zorunlu göç konusunda. Hem de kimseye sormadan, “Gitmek istiyor musunuz?” diye.

Mübadillere bir daha asla “memleket”lerine dönememe, yerleşememe yasağı, hatta cezası getiren sözleşme tarih sayfalarına bir “deri acı” olarak yazıldı.

DOĞRUSUNU BİLELİM

Kamuoyu mübadeleyi 2000 yılına kadar bilmiyordu.

Mübadele dar bir çevrede, daha çok mübadil aileler arasında dile getiriliyor; nedir nasıldır sorularından çok duygusal olarak ele alınıyor, “memleket” sohbetleri yapılıyordu.

Türkiye mübadele gerçeğiyle bir grup mübadil çocuğunun Lozan Mübadilleri Vakfı’nı (LMV) kurmasıyla karşılaştı.

LMV, o yıldan bugüne yılmadan sürdürdüğü konferanslar, seminerler ve kitaplarla mübadeleyi gerçeğini belleklerimize yerleştirdi.

Mübadillerin öncü ve önder örgütü LMV, göç yollarında ve savaşlarda ölenlerin anısına mübadelenin yıl dönümlerinde denize karanfil bırakma etkinliğini de hayata geçirdi.

Bu etkinliklerin birincisi mübadelenin 80. yılında Sarayburnu'nda düzenlendi.

O gün birinci kuşak mübadiller rahmetli Vedia Elgün, Lütfü Karadağ, Mehmet Filiz ve Münevver Yayınoğlu da etkinliğe katıldı.

LMV bu etkinliğini, 2011 yılında mübadelenin başkenti Tuzla'ya taşıdı.

Vakfın uzun yazışmalardan sonra yetkili makamlardan aldığı izinle mübadelenin 90. yılında da Tuzla Tahaffuzhanesi ilk kez mübadillerin ziyaretine açıldı.

LMV'nin Tuzla'da yaktığı meşale dalga Türkiye'ye yayıldı. O meşale artık mübadilleri aydınlatıyor.

Bu arada LMV İzmir Bölge Temsilciği, TUZLADER, Samsun Mübadele Derneği, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği 28 Ocak’ta; Kuşadası Mübadele Derneği de 30 Ocak’ta çeşitli etkinlikler mübadelenin 101. yılını anacak.