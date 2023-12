İNSAN=BEDEN ve RUH

İnsan, bedeni ve ruhuyla insandır. Bedenin ve ruhun kendine has ihtiyaçları vardır. Bedeninkiler genellikle MADDİ ihtiyaçlar, ruhunkiler MANEVİ ihtiyaçlardır. İhtiyaçlar DENGE dışına taşmamalıdır. Maddi ihtiyaçların çoğu NEFS'E hoş gelir. Eğer sınırları net çizilmezse insanın iç dünyasında büyük BOZULMALARA sebep olabilir.

İnsan, Yaratılmışlara hizmet, Yaradana teslimiyet, O'ndan sakınmak, velhasıl İMTİHAN edilmek için Var edilmiştir. MADDİ imkânlar genişledikçe, Nefs hızlı hareketle insanın dengesini bozmak için bütün yolları dener. İmkânı artan insanların büyük çoğunluğu, elde ettiği imķânları sadece kedisinin kabul ettiğinden İNFAK amaçlı çalışmalara gönül vermeyerek, bölüşümde Adaletin HUKUKUNU çiğnenmiş, Allah'ın KANUNLARINA muhalefet etmiş olur. Böylelikle büyük yanlışlığa imza atarak FITRATI ve VAROLUŞSAL değerlerden kendini koparmış hâle gelir.

Madde, amaca ulaşmak için sadece vasıtadır, gaye değildir. Gaye halini aldığı an, hayatı yaşarken karmaşaya sebebiyet vererek, ebedi hayatın çıkmaza girmesine vesile olur. Nefsine esir olmuş İnsan için kalbin katılığı işlevsel hâl alır. İnsan, hudutları önemsemeyerek büyük maddi zenginliklere sahip olabilir. Geçici olarak, arzuladığı tam özgür hayatı da yaşayabilir. Ancak, iç huzurun olmadığı her an, RUHİ güzelliklerin kayboluşuna sebebiyet verir.

Ömür sınırlı ve kıymetlidir. Yaşam, güzel ve hayırlı işler için kullanılmalıdır. Maddi imkanların yığılması, depolanması doğru davranış şekli değildir. Kalbe inen yanlışlar denge bozucu davranışları da beraberinde getirir.

İnsanın iç huzura kavuşmasına RUHU besleyen manevi değerlerin çok büyük katkısı vardır. Aklını bu yönüyle kullanmaya gayret eden her İnsan, hidayet, İstikamet, 'doğru yol üzerindedir. Esas olan zenginlik de budur. İlme, Hikmete, Sevgiye, Saygıya, Muhabbete gönüllerde çok güçlü yer açılmış olur. Maddi imkânlar sonucu şımaran, insani değerleri yok olan, Ölçü-tartı tanımayanlara da, Nimetlerle aralarına makul mesafe koyabilmeyi öğretir. Allah'ın, kuluna ķâinata bakıp düşünmesini, tefekkür ve temâşa etmesini öğretir. Kitap ve Sünnet dışı davranışların, HUDUTLARI çiğnemenin insanının kendi infaz emrini vermesine yol açacağını zihne iyice perçinleştirir.

Selâm olsun güzel kulluk gayreti içerisinde olanlara. Selâm olsun her yerde doğruyu yaşayanlara ve doğruyu savunanlara.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Günk. Kul. S.