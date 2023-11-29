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  4. Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Aralık Cuma:

20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: Alper Akarsu

20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Fatih Tokail

13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: Burak Olcar

16.00 Boluspor-Eyüpspor: Emre Kargın

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Aksu

3 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Altay: Gürcan Hasova

16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı

19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Kaynak:Haber Kaynağı

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