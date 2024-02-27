Galatasaray Başkanı Özbek: TFF Yönetim Kurulunun artık Türk futboluna fayda getirmeyeceği kanaatine ulaştık

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta spor ve şans oyunları platformu Bilyoner ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Daha önce TFF Yönetim Kurulu ile ilgili yeni seçilmiş bir federasyonun desteklenmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Özbek, "Federasyonun yaptığı uygulamalar çerçevesinde Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinin çoğunluğu tarafından devam etmemelerinin düşünüldüğü bir dönemde bunu söyledim. Yeni seçilmiş bir federasyona süre verilmesi gerektiği düşüncesiyle arkasında durduk. Son zamandaki hızlı gelişmeler ve olaylar öyle bir seviyeye geldi ki artık bu federasyonun bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Türk futbolunun faaliyetlerinin başarılı olması gerek. Avrupa'da ve dünyada Türk futbolu için hedefler koyduk. Galatasaray ile diğer kulüplerin olduğu gibi Türk futbolunun da hedefleri var. Bugün itibariyle TFF'nin bu hedeflere bizi götürebileceği kanısında değiliz. Yapılması gereken en önemli şey taze kuvvet, yenilenme, yeniden yapılanma, Türk futboluna daha kıymetli hizmetler verebilecek bir yönetimin gelmesi. Bunun da arkasındayız." ifadelerini kullandı.

"VAR'ı yöneten isimlerde tereddütler var"

Dursun Özbek, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamaları ve VAR'da görev alan isimlerle ilgili ciddi tereddütleri olduğunu dile getirdi.

VAR sisteminin Türk futboluna gelmesiyle bazı tartışmaların bitirmesinin hedeflendiğini aktaran Özbek, "VAR bunda büyük ölçüde başarılı oldu. Ancak hala uygulamalarda, VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Sadece büyük kulüplerin maçlarında değil, diğerlerinin maçlarındaki pozisyonlarda büyük hatalar olduğu kanaatindeyim. Kişisel bazı davranış biçimleri çerçevesinde VAR'ın faydasının ortadan kaldırıldığını düşünüyorum. Biz, artık yönetimsel açıdan bir yenilenmeyi düşünmeliyiz. Bu spekülasyonlar, tartışmalar öyle bir seviyeye geldi ki hiçbir kulüp ne uygulamadan ne de hakem tayininden memnun. Bu tartışmaların daha büyük boyuta gelmesinin engellenmesi lazım." diye konuştu.

"Görevden kaçmam"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte mayıs ayında yapılacak seçimle ilgili, "Anadan doğma Galatasaraylı bir ailenin ferdiyim. Galatasaray'ın sadece yönetiminde değil, kulübün her biriminde talep edildiği, ihtiyaç duyulduğu zaman görev aldım. Eğer Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetime ihtiyaç duyuyorsa bu görevden kaçmam." dedi.

"Galatasaray, futbolda bir koalisyona karşı savaşıyor"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, futbolda bir koalisyon ile mücadele ettiklerini savundu.

Özbek, kulüpteki seçim sürecinin Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına denk geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024 mayıs ayında yapılacak seçime giderken, çok önemli bir dönem geçiriyoruz. Şampiyonluk yarışı başa baş gidiyor. Hedefimiz bu sezon şampiyon olmak. Hatta sonraki sezon da şampiyon olmak. Beşinci yıldızı bir an evvel takmak istiyoruz. Önümüzdeki 2-3 aylık dönemde seçim polemikleriyle bu yarışın etkilenmemesini istiyorum. Bu kaçamak bir cevap değil. Bu herkesin konsantrasyonunu gerektiren bir yarış. Dün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, 'Mermer kadar sağlam ve kenetlenmiş bir şekilde bu yarışı götürmek zorundayız.' dedim. Seçimin konuşulacağı tarih vardır. O zaman geldiğinde görüşlerimizi, fikirlerimizi ortaya koyarız. Ancak şu anda Galatasaray sportif anlamda önemli bir yarışın içinde. Bu yarışın etkilenmemesi lazım. Camia içindeki birlik, beraberlik ve konsantrasyon çok önemli. Kenetlenmenin camiada olması bizi başarıya götürecek. Galatasaray Kulübü birçok cephede savaşıyor. Özellikle futbolda bir koalisyona karşı savaşıyor, yarışmayı sürdürüyor. Bunun mevcudiyetini herkes görüyor, biliyor. Camiamın ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı ağabeylerimizin Çanakkale'de, Kafkaslar'da vatan uğruna şehit düştükleri dönem gibi koalisyon güçleri var. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, bu koalisyona karşı mücadele vermektedir. Camiamızın da bunu görmesi ve tek yumruk halinde bize destek olması gerektiğini düşünüyorum. Onlardan bunu rica ediyorum."