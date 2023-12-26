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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yöneticisi Erden Timur ile Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Can Gebetaş, disipline gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Galatasaray maçındaki çirkin, kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe'yi disipline gönderdi.

Galatasaray Kulübü de derbi maçtaki çirkin, kötü tezahürat, talimatlara aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yöneticisi Erden Timur, sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Selahattin Baki ile Can Gebetaş'ın, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderilmesi kararlaştırıldı.

Beşiktaş Kulübü saha olayları, Gaziantep FK, Mondihome Kayserispor, Siltaş Yapı Pendikspor, MKE Ankaragücü ise çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline yollandı.

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