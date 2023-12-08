Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 358. randevu

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 37 puanla zirvede yer alıyor.

Zirve yarışından kopmak istemiyor

Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta 4 eksik, 1 belirsiz

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl'ün kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye son 7 maçta yenilmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, 22 Aralık 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal" 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Aboubakar'dan Fenerbahçe'ye 4 gol

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbide 4 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar, 2016-2017, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında toplam 5 kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı.

31 yaşındaki santrfor, bu maçların 3'ünde toplam 4 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş, Aboubakar'ın gol attığı bu derbilerde 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Hasan Arat'ın ilk sınavı derbide

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak.

Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.

Fenerbahçe, averajla lider durumda bulunuyor

Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Trabzonspor mağlubiyeti ve Yukatel Adana Demirspor beraberliğinin ardından üst üste iç sahada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1, EMS Yapı Sivasspor'u da 4-1 mağlup eden sarı-lacivertliler ligde yeniden çıkışa geçti.

Beşiktaş'a karşı 7 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.

Becao ve Zajc forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.

İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz.

Crespo ve Samet sınırda

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor.

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da yarınki maç öncesinde sınırda olan diğer isim.

Kartal'ın değişmezleri Tadic ve Szymanski

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon bütün maçlarda forma verdiği isimler Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oldu.

Her iki oyuncu da lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçta süre aldı.

Dusan Tadic ligde oynanan 14 maçta 6 gol atıp 5 asist yaparken, bu sezon bütün kulvarlarda 25 maçta 10 gol kaydedip 6 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Sebastian Szymanski'nin ise forma giydiği 25 maçta 10 golü ve 9 asisti bulunuyor. Polonyalı futbolcu, ligde boy gösterdiği 14 mücadelede 7 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı.

Gözler Edin Dzeko'da

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Edin Dzeko, ligde 3 maç aradan sonra EMS Yapı Sivasspor filelerini havalandırarak gol sayısını 11'e çıkardı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumda en güvendiği isimlerden olan 37 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında takımının hücumdaki en önemli kozu olacak.

Rekabette 358. randevu

Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 357 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.

Lig maçlarında Fenerbahçe 47-42 üstün

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 135. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 134 derbide sarı-lacivertliler 47, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 155 kez ağları sarstı, Fenerbahçe ise 153 gol kaydetti.

Son 10 derbinin 6'sında kazanan çıkmadı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 1'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası büyük bir heyecana sahne oldu. Beşiktaş, Ülker Stadı'nda 1-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Derbinin anahtarı ilk gol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 37 müsabakada ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekti.

Rekabette 33'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 37 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Bu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Geçen sezon ise Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği karşılaşmada siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

Fenerbahçe 21, Beşiktaş 14 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 37 karşılaşmada Fenerbahçe 21, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği üç karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

Bir maçta hükmen yenilgi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 37 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.

2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada 0-0 devam ederken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmadığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Beşiktaş ikinci yarılarda, Fenerbahçe ise maçın tamamında gol atıyor

Beşiktaş bu sezon sahasında oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, Fenerbahçe ise deplasman maçlarında aynı performansı ortaya koyarak 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahada kalesinde 2 gol görürken, Fenerbahçe ise deplasman maçlarında gol yemedi.

Siyah-beyazlı takım 14 lig maçında 21 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin 7'sini ilk yarılarda, 14'ünü ise ikinci yarılarda kaydetti.

Kaydettiği 37 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumundaki Fenerbahçe ise maçların ilk 45 dakikasında 17 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertli takım, ikinci yarılarda ise 20 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş sahasındaki maçlarda yediği 2 golü de ikinci yarılarda kalesinde gördü

Sahasında oynadığı ilk lig maçında Siltaş Yapı Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu mücadelenin ardından taraftarı önünde oynadığı 5 lig maçını da kazandı. Siyah-beyazlı takım bu müsabakaların ilk yarılarında rakip takımlara gol izni vermezken, kalesinde gördüğü 2 golü de ikinci yarılarda yedi.

Pendikspor karşısında filelerinden meşin yuvarlağı çıkaran siyah-beyazlı takım, diğer golü ise 2-1 kazandığı Mondihome Kayserispor maçında kalesinde gördü.

Siyah-beyazlı takım, sahasında oynadığı 6 lig maçında 10 kez gol sevinci yaşarken bu gollerin 4'ünü ilk yarılarda kaydetti.

Siyah-beyazlılar bu sezon gollerin yüzde 57'sini son yarım saatte attı

Ligde oynadığı 14 maçta 21 gol atıp kalesinde 16 gol gören Beşiktaş, maçların ilk 15 dakikalık bölümünde 2 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın rakiplerine en fazla gol şansı verdiği zaman dilimi 16-30 ile 46-60. dakikalar arası. Her iki periyotta da kalesinde 5'er golle toplamda 10 gol gören Beşiktaş, bu zaman dilimlerinde ise yalnızca 4 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın bu sezon en üretken olduğu anlar ise karşılaşmaların son yarım saatlik bölümü.

61-75. dakikalar arasında rakip fileleri 6 kez havalandıran ve kalesinde 2 gol gören Beşiktaş, 76-90. dakikalar arasında da aynı performansı sergileyerek 6 gol attı, 2 gol yedi.

Beşiktaş, bu sezon attığı 21 golün 12'sini maçların son yarım saatinde kaydetti.

Fenerbahçe hızlı başlıyor, iyi bitiriyor

Bu sezon ligde rakip fileleri 37 kez havalandıran Fenerbahçe, bu gollerin 7'sini ilk 15 dakikalık periyotta kaydetti. Sarı-lacivertliler, maçların son yarım saatlik diliminde ise 15 kez gol sevinci yaşadı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, maçların 61-75 dakikaları arasında rakip filelere 8 gol attı. Bu sezon en fazla gol attığı zaman dilimi 61-75 dakika olan Fenerbahçe, 1-15 ile 76-90 dakikalar arasında 7'şer kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin geride kalan 14 maçta en az gol attığı periyot ise maçların 16 ile 30. dakikaları arası oldu. Sarı-lacivertliler bu dakikalarda 4 gol attı.

Fenerbahçe ilk yarıların sonunda ve ikinci yarıların başında gol yiyor

Ligde çıktığı 14 lig maçında kalesinde 10 gol gören Fenerbahçe, bu gollerin 6'sını ilk yarıların sonunda ve ikinci yarıların başında yedi.

31 ila 45. dakikalarda kalesinde 3 gol gören Fenerbahçe, 46-60. dakikalar arasında da aynı sayıda gol yedi.

İlk 15 dakikalık periyotta Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertli takım, maçların son bölümünde de az gol yedi.

İsmail Kartal'ın ekibi 61-75. dakikalar arasında ve 76-90. dakikalar arasında birer kez gol yedi.

Fenerbahçe'nin kalesinde hiç gol görmediği zaman ise 16 ile 30. dakikalar arası. Ancak bu periyot, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın en az sayıda gol kaydettiği zaman dilimi olarak da dikkati çekti.

Derbide gözler kalecilerin üzerinde olacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Ligin geride kalan 14 haftasında elde ettiği 26 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 37 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakada Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok, Fenerbahçe'de ise Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in forma giymesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekipte 2021-2022'den beri görev yapan 34 yaşındaki Mert Günok ile sarı-lacivertlilerde ilk sezonunu geçiren 28 yaşındaki Livakovic'in derbide sergileyeceği performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Mert Günok, 19 maçta 21 gol yedi

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 müsabakada kalesinde 21 gol gördü.

34 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta forma giydi.

Ligde 10 gol yiyen Mert Günok, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise rakip takımların 11 kez fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Deneyimli kaleci, 3'ü Süper Lig'de olmak üzere toplam 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Milli kalecinin 7. derbi heyecanı

Mert Günok, kariyerinde 7. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 4 derbide kaleyi korudu.

Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü.

Livakovic, 14 maçta kalesinde 18 gol gördü

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 14 maçta forma giydi.

Süper Lig'de çıktığı 11 müsabakada 9 gol yiyen Hırvat file bekçisi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise kaleyi koruduğu 3 maçta 9 gole engel olamadı.

Dominik Livakovic, tümü ligde olmak üzere 6 maçta ise rakip takımların gol atmasına izin vermedi.

Hırvat kaleci, sarı-lacivertli takımda ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Sezon başında ülkesinin Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 28 yaşındaki file bekçisi, yeni takımında ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıkacak.

Derbiler "hırçın" geçiyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takım arasında oynanan son 28 müsabakada hakemler, toplam 18 kırmızı ve 172 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe'ye 6 kırmızı, 84 sarı kart

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 28 derbide 90 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 84 de sarı kart gördü.

Beşiktaş daha "hırçın"

Rekabetteki son 28 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 12 kırmızı ve 88 sarı olmak üzere toplam 100 kart gösterildi.

Son 6 derbide 43 kart çıktı

İki takım arasında yapılan son 6 müsabakada futbolcular, 2 kırmızı ve 41 sarı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 8 kez ise sarı kartına başvurdu.

Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

2021-2022 sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin söz konusu sezonun ikinci yarısındaki maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

Geçen sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakipler ikişer kez sarı kart gördü. Aynı sezonun rövanş maçı ise uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Söz konusu derbide Fenerbahçe 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Sarı-lacivertliler, penaltıdan yararlanamazken siyah-beyazlılar 10 kişi geriden gelerek deplasmanda rakibini 4-2 mağlup etti. Bahse konu karşılaşmada Beşiktaş'a 1 kırmızı kartın yanı sıra her iki ekibe de 3'er sarı kart gösterildi.