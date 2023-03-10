Gençlerin eğitim hayatlarının iyi koşullarda devam etmesinin önemine inanan Sodexo, Yanında Platformu kapsamında, İhtiyaç Haritası aracılığıyla, depremden etkilenen üniversite öğrencilerine, 3 ay boyunca aylık 1.300 TL tutarında yemek ve gıda desteği sağlamayı hedefliyor. Destek projesinin can suyu olarak ilk etapta 100 öğrencinin 3 ay boyunca yemek ve gıda ihtiyacını karşılamayı taahhüt eden Sodexo, önümüzdeki süreçte daha fazla gence ulaşmayı ve İhtiyaç Haritası web sitesi üzerinden verilecek destekler ile bu dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, tüm ekosisteminin gücünü iyilik amacı ile bir araya getirmek üzere İhtiyaç Haritası’yla birlikte temellerini attığı Yanında Platformu’nun ilk projesinde, depremden etkilenen öğrencilerin yemek ve gıda erişimi için bir farkındalık yaratmayı ve dayanışma başlatmayı hedefliyor.

İhtiyaç Haritası aracılığıyla Yanında Platformu’na başvuran, ailesi ya da kendisi deprem bölgesindeki 11 ilde ikamet eden üniversite öğrencilerinin, 3 ay boyunca toplam 3.900 TL tutarında yemek kartı bakiyesinden faydalanmaları sağlanacak.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme CEO'su Eda Uluca Özcan konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle hepimizin yüreği acıyor. Sodexo olarak, depremin yarattığı bu acıyı hafifletmek için imkanlarımızı ve kurumsal yetkinliklerimizi seferber ediyoruz. Önümüzdeki uzun yolculuğun ilk adımı olarak, ülkemizin kalkınmasının ve geleceğinin mimarı olacak gençlerimizin eğitim hayatına iyi koşullarda devam etmesinin temel bir hak olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, İhtiyaç Haritası ile el ele vererek, depremden etkilenen üniversite öğrencilerinin gıda ve yemek ihtiyacına destek olmak için mobil yemek kartlarımızdan öğrencilerimizin de faydalanmasını sağlayacağız. Böylece en güçlü kaslarımız olan dijital ürünlerimizi sosyal bir faydaya dönüştürebilmeyi hedefliyoruz. Tüm ekosistemimizi de üniversiteli öğrencilerimizin yanında olmak için destek olmaya davet ediyoruz. Sodexo olarak, Yanında Platformu ile kısa, orta ve uzun vadede toplumumuzun ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya ve dayanışmanın bir parçası olmaya devam edeceğiz.”

İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi sonrasında yaraları sarmak için önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Birlik ve beraberlik içinde harekete geçmek hayati önem taşıyor. Sadece afet zamanlarında değil, uzun dönemde de farkındalık yaratmak çok değerli ve yaratacağımız sosyal etkinin en önemli çıktısı. Eğitimde eşitlik fırsatına katkı sağlamak ve üniversiteli gençlerimize destek olmak amacıyla geliştirdiğimiz bu projede gençlere ışık tutmak, destek olmak isteyen diğer paydaşlarımıza güvenilir bir platform yaratmak, gençlerin bu dönemde ve sonrasında yalnız olmadıklarını bilmelerini sağlamak ve iyi koşullara sahip bir gelecek için onlara yol açmanın rakamlarla ölçülemeyecek etkisi olduğuna inanıyorum. Bu konuyu dert edinip, birlikte yola çıkmış olmaktan mutluyuz. Birlikte verdiğimiz destek ile nice mutluluk hikayesine ortak olacağımızı ümit ediyoruz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ