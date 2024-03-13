Lidya Grup Ankara bölge müdürlüğünün resmi açılışı Nisan ayında yapılacak

Geçen yıl Ekim ayında kurulan Ankara bölge müdürlüğü ile yurtiçinde merkez sayısını 8’e çıkartan Lidya Grup, temsil ettiği global markalar, bilgi birikimi, tecrübesi, organizasyon yapısı ve finansal gücü ile ülkemizde ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde liderdir ve Avrupa’nın sayılı birkaç firması arasında bulunuyor. Daima müşterilerinin yanında yer alarak müşterilerine teknoloji danışmanlığı ve proje finansmanı sağlayan Lidya Grup, güçlü olduğu satış sonrası servis hizmetini ülke genelinde uçtan uca ve kesintisiz olarak çözüm odaklı yönetiyor.

DMO kataloğu e-satış portalında yer alacak

Geçen yıl Xerox’un Türkiye şirketini satın alarak sektördeki yerlerini güçlendirdiklerini anlatan Lidya Grup Ankara Satış Müdürü Seval Durmuş, şunları söyledi:

“2001 yılında Xerox’un bölge bayisi olmak için kurulan şirketimizin hayatında, Xerox markasının yeri büyük. 2023’ün Mayıs ayında Xerox’un Türkiye’deki şirketini satın alarak, sektördeki yerimizi güçlendirdik ve yeni pazarlarda konumlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Xerox’un kamu sektöründe ciddi bir müşteri kitlesi bulunuyor. Bu süreci daha etkin yönetmek için Ankara Maidan Plaza’da geçen yıl Ekim ayında bölge müdürlüğümüzü oluşturduk. Ofisimiz, Ankara’nın her noktasına neredeyse eşit uzaklıkta bulunan ve hızlı ulaşım sağlayabileceğimiz bir lokasyonda. Her geçen gün saha ve ofis çalışanlarımızın sayısını arttırıyoruz ve alanında uzman kişilere istihdam sağlayarak ailemizi büyütüyoruz. Ankara Bölge Müdürlüğümüzün resmi açılışını, yönetim kurulumuz ve müşterilerimiz ile birlikte Nisan ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sektörünün duayeni olan şirketimiz ile ülkemizin kalbi Ankara’nın kamu sektörü ve özel sektöründe daha yoğun bir iş birliğine geçeceğimizi öngörüyoruz. Yenilikçi yapımızla yeni neslin uyumlandığı keyifli çalışmanın, başarının en önemli kriteri olduğunun bilinciyle çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Kataloğu e-satış portalında bulunacağız. 2024 yılı itibariyle, ülkemiz genelindeki kamu kurumlarının uçtan uca yönetimini Ankara ofisimizden yürüteceğiz. Ayrıca, kamunun yanı sıra, özel sektörde ülkemizin ilk 500 şirketinde ciddi bir kapsama alanımız var ve ofis grubunda daha hızlı hareket ederek, pazar payımızı daha fazla artırmayı hedefledik.” dedi.

Satın alma yaparken “toplam sahip olma maliyeti” önemlidir

Günümüzde alternatiflerin ve teknolojilerin yarıştığını ifade eden Seval Durmuş, bir ürün satın alınırken sadece fiyatına bakılıp tercih edildiğinde, aslında ürünün ucuz değil çok daha pahalıya mal olabileceğine işaret etti.

Satın alma yaparken “toplam sahip olma maliyetinin” önemine işaret eden Seval Durmuş, konuşmasına söyle devam etti:

“Dijital baskı makineleri sektöründen, bir ürünü satın alırken, sadece ürünün satın alma fiyatına değil, toplam sahip olma maliyetine bakılması önemlidir. Başlangıç fiyatı ekonomik olsa da, diğer taraftan ürünün; ömrü, enerji tüketimi, çalıştırma maliyeti, insan sağlığına etkisi, satış sonrası hizmet kalitesi ve hizmet ağının yaygınlığı gibi diğer maddeler hayati derece önemlidir. Piyasasının çok altında bir fiyata satın alınan makinede, olası bir arıza uzun süre çözülemez ise, bu durum işletmeye ciddi zararlar yazacaktır. Bu nedenle de, kamu ve özel sektördeki kurumlar, dijital baskı makinesi satın almadan önce, fayda maliyet analizi çalışması yapmalı ve satış sonrası teknik servis hizmetinin kalitesini de değerlendirmelidir. Kısaca, satış sonrası teknik hizmetlerin önemi stratejik açıdan ön plana çıkarak, satın alma tercihlerini direk etkiler olmuştur. Lidya Grup olarak, Xerox, Epson, Efi, Sutec, Duplo, Kongsberg dijital baskı makineleriyle, dijital baskı sektöründeki tüm teknolojileri ürün ailemizde bulunduruyoruz. Müşterilerimizin, mevcut standart işlerinin kalitesini artırarak ve rekabette ayrıştırarak, spesifik işlerin üretimini sağlayarak kar marjlarını artırmalarını değer katıyoruz. Lidya olarak faaliyete başladığımız günden itibaren dünya standartlarının üzerinde satış sonrası teknik servis hizmeti veriyoruz.” diye konuştu.