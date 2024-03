Üretken Yapay Zeka Zirvesi, yoğun katılım ile gerçekleşti

Yapay zeka teknolojisi bir ekosistem. Şirketlerin tüm fonksiyonel alanlarında uygulama alanı bulabildiği fırsatları ve tehditleri ile yeni bir deneyim dünyası ve büyük bir ekonomi sunuyor. Yapay zeka uygulamalarının, özellikle üretken yapay zeka ile birlikte daha fazla alanda genişlediğini kaydeden Özlem İkiz Arın, şunları söyledi:

“2022 yılında 1,37 milyar doların üzerinde risk sermayesi yatırımı çeken üretken yapay zeka pazarı, 2023 yılında %30’a yakın büyüyerek 13,7 milyar doları buldu. Son 35 yılda internet, makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka vb teknolojiler birbirlerine eklenerek ve birbirlerini besleyerek ilerledi. İnternet genelin verisini, makine öğrenmesi verinin sonucunu, yapay zeka verinin yeni çıktısını veriyordu. Üretken yapay zeka da ise, “e-göre, sana göre” bir dünya şekilleniyor. Yani deneyimin üzerine bir yeni veri katmanı oluşuyor. Ben üretken yapay zekaya, Haute Couture (kişiye özel tasarlanan) yapay zeka diyorum.” dedi.

İş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı

Uyumsoft Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz Arın, Finans Sektöründe Üretken Yapay Zeka başlığındaki konuşmasını, 5 Mart Salı günü Altınbaş Üniversitesi’nde düzenlenen “Üretken Yapay Zeka Zirvesi”nde anlattı. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, Bankpozitif Ürün ve Kanal Grup Başkanı Kübra Odabaş Taşlı, Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı Levent Karadağ, TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Yapder Başkanı Gazeteci Celal Toprak’ın açılış konuşmasını yaptığı zirveye, Uyumsoft Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz Arın’ın aralarında bulunduğu iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Zirvede, Finans Sektöründe Üretken Yapay Zeka konusunda bilgiler aktaran Özlem İkiz Arın, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üretken yapay zeka size; tüketim, yatırım, tasarruf ve yaşam alışkanlıklarınız ile bir zihin haritası ve hatta kararını üretiyor. Çünkü, her birey ve şirket, bir finansal işlem, bir finansal kurum, bir finansal davranışla, kendi hikayesinde eşleşiyor. Üretken yapay zeka işte bu deneyimin içinde, neyi ne zaman nasıl yapacağımıza dair çok şeyler vadediyor. Kısaca, yakın gelecekte yapay zekadaki “dijital ikiziniz” sizin adınıza işlerinizi yürütecek ve örneğin “Özlem, bugün borsaya her zaman ki saatte bakmadın, araç kullanıyorsun anlıyorum, bugün senin de ilgi alanın olan enerji sektöründe halka arz edilen x holding için oldukça geniş bir kitle araştırması yaptım, şuan borsa brokerlarında 100 kişi aktif olarak bu sayfada satın al aşamasında ve hayırlı olsun 10 lot işlem yaptım” diyebilecektir. Özetle, finans sektörü, hem genel yapay zeka, hem de üretken yapay için oldukça önemli bir sektörel değişimin içindedir. Bu teknolojiler ve deneyim, her bir son kullanıcının dijital davranışları ve sistemlerin kabulleri arasında, benzersiz yeni deneyimler de oluşturuyor. Bu nedenle finans sektörü de, finansman, açık bankacılık, servis modeli bankacılığı, neobanking, dijital bankacılık vb. sistemlerde müşteri ediniminden dijital ayak izlerine göre, deneyimin tüm alanlarında, iş ve işlemlerin üretken yapay zeka ile yönetilmesi konularını masaya yatırmaktadır.” diye konuştu.

Finanstan sağlığa, üretimden medyaya her alanda yapay zeka masaya yatırıldı

Zirvede, Uyumsoft Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz Arın, finans sektöründe yapay zekayı değerlendirdi. TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şirolu, üretimde yapay zeka çağını anlattı. Bankpozitif Ürün ve Kanal Grup Başkanı Kübra Odabaş Taşlı, bankacılıkta dijitalleşme konusunda bilgiler verdi. Hepsiburada Marketplace Group Product Manager Berna Salkaya, Yapay zeka ve makine öğrenmesi ile nasıl akıllı ürünler yaratılır konusuna değindi. Oğuz Holding Ceo’su Enes Örer, üretimde yapay zeka konusunda açıklamalarda bulundu. ShiftDelete.Net Yayın Yönetmeni Tolga Küçükyılmaz, sosyal medyada yapay zekaya değindi. Altınbaş Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve Marka Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Dicle Yurdakul, yapay zeka etiği – bireysel ve toplumsal etkilerini anlattı. İmperial Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baykurt, lojistik ve yapay zeka konusundaki gelişmeleri masaya yatırdı. İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, medyada yapay zekadaki gelişmeleri açıkladı. MPLCare Sağlık Grubu – Tedarik Zinciri Direktörü Dr. Mustafa Işık, sağlıkta yapay zeka uygulamalarına örnekler verdi. Onicorn Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Melek Yatırımcı İbrahim Yalçın, e-ihracat ve yapay zeka hakkında açıklamalarda bulundu. Crossover CIS Bölge Müdürü Fırat Çivi, iş dünyasında yapay zeka uygulamalarına değindi. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Atilla Zaimoğlu, mali tabloların yapay zeka ile analizi konularında bilgiler aktardı.