Themore Concept 2024'e hızlı başladı

Tüm yaşam alanları için her zevk ve ihtiyaca yönelik tasarım koleksiyonuna sahip olan Themore Concept, yenilikçi projeleri ve yatırımları ile hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümesini sürdürüyor.

Banyo ve mutfak alanında yaklaşık 40 yıllık tecrübe ve birikimini, son teknoloji ve sistemlerle bugüne taşıyan Themore Concept, yurt içi ve yurt dışı büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. 2024 yılında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere her ay bir bayi açılışı planlayan Themore Concept, yurt içindeki bayi ağını genişletecek. Globalleşme çalışmaları doğrultusunda ise Umman, Pakistan, Fransa ve Makedonya’daki bayilerinin yanı sıra Suudi Arabistan ve Danimarka’da da yeni satış noktaları açmak için anlaşmaları bitiren Themore Concept, ihracat satış payını yüzde 25’e çıkaracak.

2024 yılında yeni pazarlar gündemde

Globalleşme hedefleri doğrultusunda 2024 yılında yeni pazarlara dahil olmayı planladıklarını belirten Orge Grup A.Ş. CEO’su Ahmet Geçgel, “Yeni yatırımlarımız ve projelerimiz ile amacımız iki yıl içerisinde global bir marka haline gelmek. Bu hedef doğrultusunda 2024 yılında Suudi Arabistan ve Danimarka’da da yeni satış noktaları açarak, ihracat satış payını yüzde 25’e çıkaracağız. Diğer yandan Irak’ta aldığımız bin 12 dairelik toplu iş projesinin mutfak, banyo, çamaşır makinesi dolapları ve iç kapılarından oluşan ürünlerin üretimine ve blok bazında sevkiyatına da başladık. Ayrıca, 2023 yılının ilk aylarında anlaşmasını gerçekleştirdiğimiz Kuzey Amerika pazarına sahip bir satış pazarlama firması ile 3 farklı prestijli projede yer aldık. Bu ticaretimizi 2024 yılında artırarak sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi.

Yurt içinde de büyümesini sürdürecek

Üretim kapasitelerini artırmak için Umurlu Aydın Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımına başlanan 30 bin m2’lik fabrikanın 1. fazının 2023 yılında tamamlandığını belirten Geçgel, “2024 yılsonuna kadar tamamlanmasını planladığımız fabrikamız ile üretim kapasitemizi yüzde 50 oranında artırarak ürün gamımıza da genişletmeyi planlıyoruz. Ayrıca, yeni bayi yatırımlarımız ile yurt içinde ve yurt dışında daha çok kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz.“ diye konuştu.