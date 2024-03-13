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Nocturne ve Hande Erçel'den Yeni Sezon Hikayesi: Sadece Hande

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Nocturne ve Hande Erçel'den Yeni Sezon Hikayesi: Sadece Hande
NOCTURNE, İlkbahar/Yaz 2024 kampanyasının başrolüne Hande Erçel’in özgür personasını taşıyor. Sezonun yüksek enerjisini Erçel’in kendinden emin tavrıyla buluşturan reklam çekimi, “Sadece Hande, başkasına gerek var mı ki?” diyerek, öz güvenin mutlak mutluluğu beraberinde getirdiği mesajına odaklanıyor.

NOCTURNE, İlkbahar/Yaz 2024 sezonunda Hande Erçel’in özgür kişiliğini odağına alarak öz güven kavramını öne çıkarıyor. Özgür ruhlu kadınların kendi kendilerine yettikleri fikrine dikkat çeken “Sadece Hande” isimli kampanyayla NOCTURNE ve Erçel; alt metinde "Sadece sen” mesajını ileterek, herkese hayatının başrolüne geçmesi ve yaşamının tadını çıkarması için ilham veriyor.

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Erçel’in yüksek enerjisini yansıttığı reklam çekiminde; kimseye ihtiyaç duymadan ayakları üzerinde durabilen, kendiyle barışık bir kadının en öz güvenli ve güçlü hali, NOCTURNE İlkbahar/Yaz 2024 tasarımları eşliğinde gözler önüne seriliyor.

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Oyuncunun çocuksu ve dinamik yönüne yoğunlaşan kampanya; yaz mevsiminin coşkusunu koleksiyonun capcanlı tonları, eforsuz şık denim kalıpları, giy-çık felsefesine uygun trençkotları ve sıcak günlere stil katacak maksi elbiseleriyle harmanlıyor. İddialı mottosu ve stilin güçlü etkisi aracılığıyla NOCTURNE, her kadına sonsuz potansiyelini hatırlatmayı hedefliyor.

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