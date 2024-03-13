Nocturne ve Hande Erçel'den Yeni Sezon Hikayesi: Sadece Hande

NOCTURNE, İlkbahar/Yaz 2024 sezonunda Hande Erçel’in özgür kişiliğini odağına alarak öz güven kavramını öne çıkarıyor. Özgür ruhlu kadınların kendi kendilerine yettikleri fikrine dikkat çeken “Sadece Hande” isimli kampanyayla NOCTURNE ve Erçel; alt metinde "Sadece sen” mesajını ileterek, herkese hayatının başrolüne geçmesi ve yaşamının tadını çıkarması için ilham veriyor.

Erçel’in yüksek enerjisini yansıttığı reklam çekiminde; kimseye ihtiyaç duymadan ayakları üzerinde durabilen, kendiyle barışık bir kadının en öz güvenli ve güçlü hali, NOCTURNE İlkbahar/Yaz 2024 tasarımları eşliğinde gözler önüne seriliyor.

Oyuncunun çocuksu ve dinamik yönüne yoğunlaşan kampanya; yaz mevsiminin coşkusunu koleksiyonun capcanlı tonları, eforsuz şık denim kalıpları, giy-çık felsefesine uygun trençkotları ve sıcak günlere stil katacak maksi elbiseleriyle harmanlıyor. İddialı mottosu ve stilin güçlü etkisi aracılığıyla NOCTURNE, her kadına sonsuz potansiyelini hatırlatmayı hedefliyor.