AS Watson Group, sektöründe bir ilke imza attı!

AS Watson Group, UN Women’ın Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak, kadınlar için kapsayıcılığı ve eşit fırsatları teşvik eden bir iş yeri, pazar yeri ve topluluk oluşturma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

AS Watson Asya ve Avrupa CEO'su Malina Ngai konuyla ilgili açıklamasında “AS Watson olarak kendimizi kadınların daha güzel ve güçlü olmalarını sağlamaya adadık. Üyelerinin %80'inden ve çalışanlarının %70'inden fazlası kadın olan AS Watson’da, en büyük önceliğimiz tüm kadınlara kendilerini gerçekleştirmeleri için ilham vermek ve onları desteklemek” dedi ve sözlerine şöyle devam etti;”Kadınlara değer veren ve kariyer gelişimleri için eşit fırsatlar sunan kapsayıcı bir çalışma kültürü yaratmış olmaktan gurur duyuyoruz. Gücümüzü iyilik için kullanmayı ve tüm kadınlara içlerindeki güzelliği yayma konusunda ilham vermeyi amaçlıyoruz”

Kadınların güçlendirilmesine liderlik etmeye devam edeceğiz

Önde gelen sağlık ve güzellik perakendecisi AS Watson, cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi, kadınları güçlendirmeyi ve herkes için daha kapsayıcı bir dünya inşa etmeyi ilke ediniyor. Ngai “Kadınları güçlendirmenin sadece bir sorumluluk olduğunu düşünmek yerine, herkesin benzersizliğinin kabul edildiği, eşitlik ve katılımın olduğu bir dünya yaratmanın tutkusuna inanıyoruz. Bunu tek başımıza başaramacağımızın bilincinde olarak kadınların güçlendirilmesine liderlik etmeye devam edeceğiz. Daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmak için bize katılan müşterilerimizi, iş arkadaşlarımızı ve iş ortaklarımızı artırmayı hedefliyoruz”

Watsons Türkiye, kadın istihdam oranını artırmayı teşvik ediyor

Çalışanlarının %80’inden fazlası kadın olan Watsons Türkiye, iş ortaklarını da kadın çalışan oranlarını artırmaları için teşvik ediyor. #WatsonsİyilikHareketi Kadın İstihdamını Desteklemeye Çağırıyor projesi kapsamında kadın çalışan oranı %50’nin altında kalan tedarikçi ve üretici firmalar ziyaret ediliyor ve Watsons için kadın çalışan oranının tedarikçi seçiminde önemli bir rol oynadığı aktarılıyor. Ayrıca, gelenekselleşen Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde 2021 yılından bu yana kadın çalışan oranı en yüksek olan iş ortaklarını ödüllendiren Watsons, tüm bu çalışmalarla tedarikçilerini kadın istihdam oranlarını artırmaları için teşvik ediyor.

Dünya Kadınlar Günü özelinde Kadınlar Hayatı Yeniden Kuruyor projesine bağışta bulunduk

Watsons Türkiye Genel Müdürü Mete Yurddaş “2019 yılında başlattığımız #WatsonsİyilikHareketi ile tüm kişisel bakım ve kozmetik sektörünü daha iyi bir gelecek kurmak için adım atmaya çağırıyor, ekonomide kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca #WatsonsİyilikHareketi Kadın Emeğini Desteklemeye Çağırıyor projemizi de 2020’den bu yana başarıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar 200 kadının hayatına dokunduğumuz projemize bu yıl deprem bölgesindeki kadın üreticileri de dahil ettik ve yıl sonuna kadar 400’ün üzerinde kadın üreticiyi desteklemeyi amaçlıyoruz. KEDV ile yaptığımız bu çalışmalara çok önem veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde de tüm kadın çalışma arkadaşlarımız adına KEDV’in deprem bölgesindeki kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesini amaçlayan Kadınlar Hayatı Yeniden Kuruyor projesine bağışta bulunduk” dedi ve AS Watson’ın UN Women’ın küresel çaptaki Kadınların Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladığını bu özel günde duyurmaktan gururlu olduklarını aktardı.