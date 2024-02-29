NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından

NG Kütahya Seramik, büyük bir yatırımı daha hayata geçirdi. Türkiye’deki en katma değerli seramikleri üreten NG Kütahya Seramik, bir fabrikayı daha ekonomiye kazandırmanın gururunu yaşıyor. Yaklaşık 4 yıl önce inşasına başlanan ve toplam 140 milyon Euroyatırım değeriyle hayata geçirilen NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafındanKütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’nde törenle hizmete açıldı.

Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın yanı sıra NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ve eşi Gülsüm Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güralve eşi Yelda Güral da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’Yatırım Bedeli 140 Milyon Euro Olan 2 Fabrikayı Açıyoruz’’

NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NG Ailesini Türkiye ekonomisine kazandırdıkları yeni yatırımdan dolayı tebrik etti:‘’NG Kütahya Seramik ailesinin kıymetli mensupları, değerli işçi kardeşlerim ve misafirlerimiz sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kütahya'da üretilen bu seramikler 81 vilayetimizin yanı sıra 5 kıtada 79 ülkeye ihraç ediliyor. Açılan her yeni fabrika, ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir. Bugün yatırım bedeli 140 milyon euro, kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz. Ülkemize, şehrimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’Türkiye Üretim ve İhracatla Büyümek Zorunda’’

Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Hep söylediğimiz gibi Türkiye, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümek mecburiyetindedir. Sadece kağıt üzerinde ekonomik görünümü iyileştirmek adına yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeden asla taviz veremeyiz. Makro dengelerle ile ilgili sorunlarımızı sanayide, teknolojide, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar her alanda, ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışının bir işaretidir.’’

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise konuşmasına öncelikle katılımından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunarak başladı:

‘’Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu özel günümüzde bizleri onurlandırdığı ve fabrika açılışımızı şereflendirdiği için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm sanayi ve turizm yatırımlarının hayata geçmesi için bizleri cesaretlendiren, açılışlarına teşrif ederek desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza hissettiğimiz minnet duygularımızı ne söylesek ifade edemeyiz.Bizler de Zat-ı Alilerinin gösterdiği hedefler doğrultusunda, Türkiye’nin büyümesine, güçlenmesine, kalkınmasına daha çok katkı sunarak verdikleri büyük desteğe layık olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.’’

Erkan Güral: ‘‘Seramikte Dünyanın Şampiyonlar Ligine Girdik’’

Erkan Güral konuşmasına şu sözlerle devam etti:

‘’NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikalarımız, sanayicilikte 1948 yılında dedem merhum Ali Güral ile başlayan ve 76 yılı aşan yolculuğumuzun yeni bir kilometre taşıdır.Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 9’uncu seramik fabrikamızda kullanacağımız yeni teknolojilerle sektörümüzün en yüksek katma değerli ürünlerini üreterek ülke ekonomimize daha büyük katkılar sağlayacağız.Böylelikle, bir yandan sektörümüzdeki kalite çıtasını yükseltirken diğer yandan yerli ve milli seramik ürünlerimizle dünya piyasalarındaki Made in Türkiye markasını güçlendireceğiz. Fabrikalarımızda, hammaddeden enerjiye kadar her aşamada sürdürülebilir üretim yöntemlerini kullanıyoruz.Ülkemiz için katma değer yaratırken, çevrenin korunması, atıkların dönüşümü ve karbon ayak izinin azaltılması gibi Türkiye’nin küresel yükümlüklerine de destek veriyoruz.Zat-ı Alilerinizden aldığımız ilhamla, sektördeki hedefimizi dünya şampiyonlar ligi olarak belirlemiştik. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımla hedefimize ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz.’’

Erkan Güral: ‘’Dünyanın En Büyük ve Kurşun Geçirmez Seramiklerini Üretiyoruz’’

NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları’nın teknolojik anlamda da dünyanın en gelişmiş fabrikaları arasında girdiğini belirten Erkan Güral, “Burada sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük ebatlı seramiklerini üreteceğiz” dedi.

‘’Hedeflerimize ulaştığımızın en önemli göstergesi, bugün açılışını yapacağımız fabrikalarımızda dünyada üretilebilen 160’a 320 ebadındaki en büyük seramik plakaları üretmeye başlıyor olmamızdır. AR-GE çalışmalarımızla bu seramikleri aynı zamanda kurşungeçirmez şekilde de üretebilir hale geldik.Uluslararası piyasalarda kaliteli ve inovatif seramik ürünlerini tercih eden firmaların ilk adresi, inşallah bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ve NG Kütahya Seramik olacaktır.’’

NG Ailesinden Yeni Fabrika Sözü

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral açılışta sürpriz yaparak yeni bir fabrikanın sözünü daha verdi:‘’Ne mutlu bana ki, 2017 yılında, 15 Temmuz Fabrikamızın açılışında, zatı alinize şu anda bulunduğumuz araziyi göstererek yeni bir fabrika daha yapma sözümü yerine getirmiş bulunmaktayım. Şimdi size tüm misafirlerimizin huzurunda NG Ailesi olarak bir söz daha vermek istiyoruz. Yeni bir fabrika yatırımını daha kısa süre içinde hayata geçirerek ülke ekonomisine kazandıracağız.’’

100. Yıl Fabrikaları Dünyanın En İyileri Arasında

Seramik alanında vizyonunu “kalite, hizmet ve yenilikte sektör lideri” olarak belirleyen NG Kütahya Seramik, bu hedefini sürekli yukarı taşıyor.NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları,126.000m²kapalı alandan oluşuyor. Dünya seramik sektörünün en gelişmiş teknolojilerine sahip 100. Yıl Fabrikaları, İtalya ve İspanya gibi dünyanın önde gelen seramik üreticisi ülkelerinde bile bulunmayan en gelişmiş teknoloji ile donatılmış bir tesis olarak öne çıkıyor.