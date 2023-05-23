Sevgili dostlar, demokrasi seçimler sunar. Seçimlerse tercihler ve önerilerle birlikte, seçmenden oy isteyenlerin vaatlerini ve temennilerini sunduğu adeta bir arenadır.

Yeteneği ve becerisiyle sunumundaki güzellik ve inandırıcılığı bir araya getirebilen politikacılar hiç kuşkunuz olmasın başarıya imza atacaklardır.

Bütün bunlar bilgi donamının yeterli düzeyde olmasıyla birlikte olağanüstü bir çaba ve çalışmayı gerektirir…

Ufukta açılacak olan yeni kapılar ve arzuladığı hedefe ulaşmanın vereceği mutluluk, adaylığını koyanların yorgunluklarını bir çırpıda alır götürür.

Seçmenin vereceği oyların beklentisi içinde olanlarınsa, öncelikle kendine güveni ve inancı olduğunu ortaya koyması ve ona göre toplumun karşısına çıkmaları beklenir.

O takdirde inandırıcılığı etkili olur ama;

Seçmen unutmaz !

Günü, saati geldiğinde kendisine vadedilenleri ister. Çünkü vadedilenlerin hepsi kendi ülkesinin kendi olanaklarıyla olabilecek ve kendi emeğini de içeren kazanımlardır ki, doğal olarak bunu kendine hak olarak görür.

Umut güzel bir şey olduğu kadar gerçekleşmemesi halinde oluşan hayal kırıklığını telafi etmek te zor.

Seçmeni bulunduğu ülkenin kanun ve kuralları yönetiyor.

Yönetime talip olanlar ise kanun ve kuralları uygulamakla yükümlü olduğu gibi, seçmenin beklentisi, istek ve taleplerine de mantık ölçüsü ve olanaklar içinde karşılık vermekle yükümlüdür.

Seçmen unutmaz !

Verilen ama tutulmayan sözleri hemen önündeki ilk seçimlerde hafızasında tazelemesi, ortaya koyması hep ola gelmiştir. O takdirde sayılı günler gelir geçer ve gelecek ilk seçimlerde de bütün emekler boşa gider…

Umutları, gerçeklerin elverdiği ölçüde ele almanın ve ona göre vadetmenin inandırıcılık olarak geri dönüşü her zaman vardır.

İyidir, güzeldir…

Esen kalın.