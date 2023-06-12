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Maviye Sürgün oyuncuları 2023

Maviye Sürgün dizisi oyuncuları

Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak ve Bülent Şakrak Maviye Sürgün dizisinin başrol oyuncuları olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz dizinin tam oyuncu kadrosuna ve dizideki karakterlere de göz atalım:

Maviye Sürgün oyuncuları 2023 Resimli Liste

Show Tv'nin Maviye Sürgün oyuncu kadrosu şöyle:

Caner Cindoruk (Ali Tarhun)

Yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk 43 yaşında. Oyuncu Caner Cindoruk 1980 yılında Adana’da doğdu. Anne ve babası Müşerref Cindoruk ve Zafer Doruk'tur. Babası tanınmış bir yazar olarak bilinir. Ünlü oyuncunun kardeşleri de Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk. Yeğeni ise Caner Cindoruk.

İlk olarak Kara Güneş dizisinde karşımıza çıkan Caner Cindoruk, Yaprak Dökümü dizisinde Doktor Nazmi rolünü oynadı. Hanımın Çiftliği dizisindeki Kemal rolü çok sevildi. Firar, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kadın, Zemheri dizilerinde rol aldı. En son Sadakatsiz dizisinde Volkan rolünü oynamıştır.

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Damla Sönmez (Defne Boz)

Damla Sönmez 36 yaşında. Oyuncu Damla Sönmez 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Maviye Sürgün Defne rolünde Damla Sönmez karşımıza çıkacak. Defne, neşeli ve hoş bir kadındır ama aslında uzmanlık alanı insanları dolandırmaktır. Önce kendisini kurtaran Ali ile tanışır, sonrasında da daha önce dolandırdığı mafya babası Ozan'la karşılaşır.

Güzel oyuncu ilk olarak Camdan Pabuçlar dizisinde Gülçin rolüyle karşımıza çıktı. Omuz Omuza, Kapıları Açmak, Şarkılar susmasın, Fırtınalı Aşk, Emret komutanım, Türkan, Dinle Sevgili, Güllerin Savaşı, Çukur, Alev alev gibi dizilerde rol aldı. Televizyonda en son Aziz dizisinde rol almıştı.

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Serkan Altunorak (Ozan Adar)

Serkan Altunorak 46 yaşında. Oyuncu Serkan Altunorak 1976 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümü mezunudur. Maviye Sürgün dizisi Ozan karakterini bir mafya lideri olarak göreceğiz. Katı kuralları olan Ozan, Defne'nin peşindedir ve onun yüzünden Ali ile karşı karşıya gelecektir.

İlk olarak Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçti. Karım ve Annem, İmkansız aşk, Melekler korusun, Muhteşem Yüzyıl, Evli ve Öfkeli, Cesur ve Güzel, Vatanım Sensin, Evlilik Hakkında Her Şey dizilerinde rol aldı. Zeytin Ağacı dizisinde Selim karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

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Bülent Şakrak (Hasan Yel)

Bülent Şakrak 45 yaşında. Oyuncu Bülent Şakrak 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Bülent Şakrak Erkan Kolçak Köstendil ikilisinin kuzen oldukları biliniyor. Özge Borak ile 2006 yılında evlenen Bülent Şakrak 2010 yılında ilk eşinden ayrıldı. Ceyda Düvenci ile 2015 yılında evlenen Bülent Şakrak, 8 yıldır Ceyda Düvenci ile evli. Çift boşanma iddiaları yaşıyor.

1996 yılında Bizim aile dizisi ile ilk dizi deneyimini yaşayan Bülent Şakrak, pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Kınalı Kar, Sihirli Annem, Eşref Saati, Kurtlar Vadisi Pusu, Ayrılsak da Beraberiz, Hangimiz Sevmedik, Sefirin Kızı ve Misafir dizilerinde rol aldı. En son Netflix'teki Erşan Kuneri dizisinde rol almıştı.

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Ayça Erturan (Zehra Uncu)

Güzel oyuncu Ayça Erturan 40 yaşında. Oyuncu Ayça Erturan 1983 yılında İstanbul’da doğdu. 2014 yılında Ayçe Erturan ve Oğulcan Kırca nikah masasına oturdular. Eşi Oğulcan Kırca, Levent Kırca'nın oğludur. Güzel oyuncu 38 yaşında bebeğini kucağına aldı.

2004 yılında Avrupa Yakası dizisinde Banu karakteri ile konuk oyuncu olarak ilk defa kamera karşısına geçti. Bir Demet Tiyatro ve Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanındı. Yağmurdan Kaçarken, Evli ve Öfkeli, Kadın ve Akıncı dizilerinde rol aldı.

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Ruhi Sarı (Serhat)

18 Mayıs 1972 doğumlu olan Ruhi Sarı 51 yaşında. Oyuncu Ruhi Sarı 1972 yılında Trabzon’da doğdu. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Natali Yeres ile 2004 yılında evlendi. Çiftin 2010 yılnıda Arte Gün isimli oğulları dünyaya geldi.

1995 yılında ilk sinema filmi Sen de Gitme Triandafilis ile kamera karşısına geçti. Üçüncü Sayfa filmindeki İsa rolüyle 5. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri ve Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini aldı. İlk televizyon dizisi ise Zilyoner dizisidir. Gönül Dağı'nda Fikret olarak yer aldı. Netflix'teki Kulüp dizisinde Kurt rolünü oynamıştı. En son Kusursuz Kiracı dizisinde Sami karakteri ile karşımıza çıkmıştır.

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Hakan Salınmış (Salih)

3 Nisan 1964 doğumlu olan Hakan Salınmış 59 yaşında. Oyuncu Hakan Salınmış 1964 yılında Ankara’da doğdu.

Ferhunde Hanımlar dizisinde Mehmet karakteri ile ilk defa ekran karşısına geçen Hakan Salınmış, Aliye, Deniz yıldızı, Son ağa, Çocuklar Duymasın, Aslan Ailem, Ramo, Doğduğun Ev Kaderindir ve Mahkum gibi pek çok dizide rol almıştır. Yakamoz S-245 dizisinde ise Erenay karakterini canlandırmıştı.

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Gökşen Ateş (Deniz Gencer Yakut)

Güzel oyuncu Gökşen Ateş 39 yaşında. Oyuncu Gökşen Ateş 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Gökşen Ateş 1.73 cm boyu ile uzun bir kadın oyuncu.

Öyle Bir Geçer Ki dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçen Gökşen Ateş daha sonra Geniş Aile ve Galip Derviş dizilerinde rol aldı. Kuzey Güney dizisindeki Venüs rolü ile sevildi. Çukur dizisinde de Yıldız karakterine hayat verdi. Alev Alev dizisinde Arzu rolünü oynadı. En son Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Jale karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

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Mina Koyuncular (Azra Tarhun)

Mina Koyuncular 28 yaşında. Oyuncu Mina Koyuncular 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Gerçek adı Amina Eylül Koyuncular olan oyuncu Mina Koyuncular ismiyle tanınıyor. 171 cm boyundaki oyuncu 53 kilo ağırlığındadır.

Güzel oyuncu 2018 yılında Beni Bırakma dizisinde Leyla karakteri ile ilk defa kamera karşısına geçti. 2021 yılında Atv dizisi İkimizin Sırrı'nda rol aldı. Maviye Sürgün üçüncü dizisi olacak.

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Yaman Arslan (Arda Tarhun)

Dinç Daymen (Aykut)

Gürberk Polat (Murat)

Maviye Sürgün dizisinin konusu ne?

Başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), bir soruşturmanın ardından geçici olarak açığa alınırken, karısının talihsiz ve ölümcül bir hastalığa yakalandığı haberiyle eşini ve çocuklarını da beraberinde getirir; Çamlıkıyı'nda butik otel işleten üvey babası Salih (Hakan Salinmış) ile birlikte yaşamaktadır. Ayda'nın eve taşındıktan kısa bir süre sonra ölümüyle bütün aile yıkılır.

Acı henüz çok tazeyken, bir gece denize açılmakta olan Ali, ufukta sürüklenen bir gemi görür ve fırtınaya rağmen gemideki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, geçirdiği bir kaza sonucu geçici hafıza kaybı yaşayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi "Tanrı misafiri" olarak otele getirir. Anılarını parça parça geri kazanan Defne tam bir dolandırıcıdır.

Geçmişinde geride bıraktığını düşündüğü Ozan (Serkan Altunorak) ile bir anda karşı karşıya gelen Defne'nin kendine bir çıkış yolu bulmaktan başka çaresi yoktur. Sadece kıyıya vuran dalgaların sesinin duyulduğu Çamlıkıyı'nda; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; Geri dönülemez hareketli günler ve tutkulu aşklar yaşamak, aile sırlarını ve herkesi alıp götürecek bağlantıları yaymak artık kaçınılmaz.

Maviye Sürgün nerede çekildi?

Eşini kaybeden bir Sat komandosunun karşısına çıkan bir dolandırıcı kadın ve bir mafya babasının hikayesini anlatan Maviye Sürgün dizisi Muğla Marmaris'te çekiliyor. Dizinin sonraki bölümlerinin İstanbul'da devam edeceği söyleniyor.

Maviye Sürgün dizisinin yönetmeni kim?

Harika dizinin yönetmeni ise Nezaket Coşkun. Yönetmen en son Tek Yürek ve Meryem dizisini çekmişti. Bodrum Masalı, Hayat Yolunda, Kuzey Güney gibi bazı dizileri yönetmiştir.

Maviye Sürgün konusu gerçek mi?

Şimdilik Maviye Sürgün hakkında çok fazla bilgi verilmedi. Hikayemiz başka bir diziden veya kitaptan alınmış mı bilemiyoruz. Belki de bir gerçek hayat hikayesinden esinlenilmiştir.

Maviye Sürgün fragman

Kaynak: HABER MERKEZİ