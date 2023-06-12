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Maviye Sürgün Hasan kimdir?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Hasan rolünde Bülent Şakrak'ı izleyeceğiz. Bülent Şakrak, Maviye Sürgün Hasan rolünü oynuyor.

Maviye Sürgün Hasan Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Hasan çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Hasan rolünde Bülent Şakrak karşımıza çıkacak. Hasan, Maviye sürgün dizisinde başrolümüz Ali'nin en yakın arkadaşı olarak karşımıza çıkacak.

Bülent Şakrak kaç yaşında?

Bülent Şakrak 45 yaşında. Oyuncu Bülent Şakrak 1977 yılında İstanbul’da doğdu.

Bülent Şakrak aslen nereli

Oyuncu Bülent Şakrak İstanbul'da doğdu. Ama ailesi Makedonya göçmeni. İStanbul'da doğmuş olmasına rağmen Bülent Şakrak aslen Bursa Gemlikli'dir.

Bülent Şakrak Erkan Kolçak Köstendil akrabamı

Evet, Bülent Şakrak Erkan Kolçak Köstendil ikilisinin kuzen oldukları biliniyor. Bazen Bülent Şakrak ve Erkan Kolçak Köstendil kardeş mi diye merak ediliyor. Hayır, kardeş değiller ama akrabalar.

Bülent Şakrak anne babası nereli

Ailenin Makedonya'dan geldikleri biliniyor.

Bülent Şakrak ilk eşi kim?

Özge Borak ile 2006 yılında evlenen Bülent Şakrak 2010 yılında ilk eşinden ayrıldı.

Bülent Şakrak Ceyda Düvenci kaç yıldır evli?

Ceyda Düvenci ile 2015 yılında evlenen Bülent Şakrak, 8 yıldır Ceyda Düvenci ile evli.

Bülent Şakrak Ceyda Düvenci boşanıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde haberlere düşen boşanma konusu hakkında tam bir netlik yok. Çiftin boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Geçtiğimiz gün Ceyda düvenci aile fotoğrafını paylaştı ve şimdilik ne yapacaklarını bilemiyoruz.

Bülent Şakrak oynadığı diziler

1996 yılında Bizim aile dizisi ile ilk dizi deneyimini yaşayan Bülent Şakrak, pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Kınalı Kar, Sihirli Annem, Eşref Saati, Kurtlar Vadisi Pusu, Ayrılsak da Beraberiz, Hangimiz Sevmedik, Sefirin Kızı ve Misafir dizilerinde rol aldı. En son Netflix'teki Erşan Kuneri dizisinde rol almıştı.

Maviye Sürgün - 2023

Erşan Kuneri - 2022

Misafir - 2021

Sefirin Kızı - 2020

Hangimiz Sevmedik - 2016

Ayrılsak da Beraberiz - 2015

Neyin Eksik? - (2013)

Karanlıklar Çiçeği - 2012

İki Yaka Bir İsmail - 2012

Arka Sokaklar - 2011

İzmir Çetesi - 2011

Yıldız Masalı - 2011

Çete - 2010

Küçük Kadınlar - 2009

Kurtlar Vadisi Pusu - 2009

Eşref Saati - 2008

Gece Gündüz - 2008-2009

Zeliha'nın Gözleri - 2007

Güzel Günler - 2007

Karınca Yuvası - 2006

Sensiz Olmuyor - 2005

Kısmet -2005

Beni Bekledinse - 2004

Sihirli Annem - 2003

Kumsaldaki İzler - 2002

İki Arada - 2002

Kınalı Kar - 2002

Pembe Patikler - 2002

Yılan Hikayesi - 1999

Bizim Aile - 1996

Bülent Şakrak sosyal medya hesapları

@bulentsakrak_

Kaynak: HABER MERKEZİ