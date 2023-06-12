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Maviye Sürgün Ali kimdir?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Ali rolünde Caner Cindoruk'u izleyeceğiz. Caner Cindoruk, Maviye Sürgün Ali rolünü oynuyor.

Maviye Sürgün Ali Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Ali çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Ali rolünde Caner Cindoruk karşımıza çıkacak. Başarılı bir SAT komandosu olan Ali, bir soğuşturma geçirir ve açığa alınır. Bu süreçte karısının hasta olduğu öğrenirler. Ailesi ile birlikte büyüklerinin yanına dönerler. Eşini kaybettikten sonra bir gün Defne'yi kurtarır ve kendisini karışık bir hikayenin ortasında bulur. Ali'nin Azra ve Arda isimli iki çocuğu vardır.

Caner Cindoruk kaç yaşında evli mi?

Yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk 43 yaşında. Oyuncu Caner Cindoruk 1980 yılında Adana’da doğdu.

Caner Cindoruk nereli

Caner Cindoruk Adana'da doğdu. Anne ve babası Müşerref Cindoruk ve Zafer Doruk'tur. Babası tanınmış bir yazar olarak bilinir. Ünlü oyuncunun kardeşleri de Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk. Yeğeni ise Caner Cindoruk.

Caner Cindoruk boyu ve kilosu

Oyuncu 1.85 boyu ile uzun erkek oyuncular arasındadır.

Caner Cindoruk hangi dizilerde oynadı?

İlk olarak Kara Güneş dizisinde karşımıza çıkan Caner Cindoruk, Yaprak Dökümü dizisinde Doktor Nazmi rolünü oynadı. Hanımın Çiftliği dizisindeki Kemal rolü çok sevildi. Firar, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kadın, Zemheri dizilerinde rol aldı. En son Sadakatsiz dizisinde Volkan rolünü oynamıştır.

2007 Kara Güneş / Alişir

2008 Geç Gelen Bahar / Ali

2008 Yaprak Dökümü / Doktor Nazmi

2009-2011 Hanımın Çiftliği / Kemal

2011-2012 Firar / Nadir

2013 Ateş Altında Aşk

2013-2015 Aramızda Kalsın / Civan

2016 İstanbul Sokakları / Fırat

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem / Silahtar Mustafa Paşa

2017-2020 Kadın / Sarp Çeşmeli / Alp Karahan

2020 Zemheri / Ertan Demirkan

2020-2022 Sadakatsiz / Volkan Arslan

2023 Maviye Sürgün Ali Tarhun

Caner Cindoruk sosyal medya hesapları

İnstagram: @canercindoruk

Kaynak: HABER MERKEZİ