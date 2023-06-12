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Maviye Sürgün Defne kimdir?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Defne rolünde Damla Sönmez'ı izleyeceğiz. Damla Sönmez, Maviye Sürgün Defne rolünü oynuyor.

Maviye Sürgün Defne Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Defne çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Defne rolünde Damla Sönmez karşımıza çıkacak. Defne, neşeli ve hoş bir kadındır ama aslında uzmanlık alanı insanları dolandırmaktır. Önce kendisini kurtaran Ali ile tanışır, sonrasında da daha önce dolandırdığı mafya babası Ozan'la karşılaşır.

Damla Sönmez kaç yaşında? Damla Sönmez yaşı kaç?

Güzel oyuncunun yaşı çok merak ediliyor. Damla Sönmez 36 yaşında. Oyuncu Damla Sönmez 1987 yılında İstanbul’da doğdu.

Damla Sönmez nereli, nerede doğdu?

Güzel oyuncu Damla Sönmez İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

Damla Sönmez aslen nereli?

Anne tarafından Abhaz, Baba tarafından Çerkes olduğu biliniyor.

Damla Sönmez hangi dizilerde oynadı?

Güzel oyuncu ilk olarak Camdan Pabuçlar dizisindeGülçin rolüyle karşımıza çıktı. Omuz Omuza, Kapıları Açmak, Şarkılar susmasın, Fırtınalı Aşk, Emret komutanım, Türkan, Dinle Sevgili, Güllerin Savaşı, Çukur, Alev alev gibi dizilerde rol aldı. Televizyonda en son Aziz dizisinde rol almıştı.

2004 Camdan Pabuçlar / Gülçin

2004 Omuz Omuza / Pelin

2005 Kapıları Açmak / Gülşen

2006 Şarkılar Susmasın / Aycan

2006 Sahte Prenses / Sedef

2006-2007 Fırtınalı Aşk / Melda Talay

2008 Emret Komutanım / Karamel

2008-2009 Gece Gündüz / Pınar

2010-2011 Türkan / Turhan

2012 Dinle Sevgili / Sevil

2012 Şubat / Gelin

2013-2014 Bir Aşk Hikayesi / Ceylan Başrol oyuncusu

2014-2016 Güllerin Savaşı / Gülru Çelik Sipahi

2017 Aşk ve Gurur / Zeynep Esen

2018 Masum Değiliz / Selin

2019-2021 Çukur / Efsun

2020 Alev Alev

2020 Rise of Empires: Ottoman

2021 Saygı

2021-2022 Aziz / Dilruba Paşazadeoğlu Başrol oyuncusu

2023 Maviye Sürgün / Defne Boz

Damla Sönmez sosyal medya hesapları

Kaynak: HABER MERKEZİ