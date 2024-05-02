34 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Hafta Boyunca Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlı havanın devam edeceğini bildirdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 34 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki dört gün boyunca yağışların süreceği tahmin ediliyor.

Türkiye Yurt Genelinde Yağış Bekleniyor

Ülke genelinde yağışlı hava etkisini artırarak sürdürüyor. Önümüzdeki dört gün içinde, Türkiye'nin batısından doğusuna kadar geniş bir alanda yağışlar bekleniyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma ve cumartesi günleri kuvvetli sağanak yağışların yaşanması öngörülüyor. Meteoroloji uzmanları, bu dönemde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Doğu Bölgeleri İçin Özel Uyarılar Yapıldı

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in belirttiğine göre, özellikle doğu bölgelerinde yağışların daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü itibarıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğu bölgelerinde yağışların yoğun olması bekleniyor. Cuma ve cumartesi günleri ise yine bu bölgelerde kuvvetli yağışların olacağı öngörülüyor.

Türkiye'de Hafta Sonu ve Ötesi İçin Hava Durumu Tahminleri

Hafta sonundan itibaren batı bölgelerinde yağış beklenmiyor; ancak doğu bölgelerdeki sağanak yağışlar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, yağışların süreceği ve hafta başına kadar devam edeceği belirtiliyor. Vatandaşların, güncel hava durumu tahminlerini ve uyarıları takip etmeleri önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı hava koşullarında alınması gereken önlemler konusunda da vatandaşları bilgilendiriyor. Özellikle su baskınlarına karşı dikkatli olunması, zorunlu olmadıkça uzun yolculuklardan kaçınılması ve sel gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği hatırlatılıyor. Yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı alınacak basit önlemler, büyük zararların önüne geçebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden ve diğer güvenilir kaynaklardan yapılacak düzenli takipler, hava durumu hakkında en güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayacaktır. Bu bilgiler ışığında, günlük planlarınızı daha güvenli ve bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz.