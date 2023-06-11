Maviye Sürgün Salih kimdir? Show Tv Maviye Sürgün dizisi Salih kimdir? Yeni dizi Maviye Sürgün başrolünde oynayan Salih kimdir? Maviye Sürgün Salih gerçek adı ne? Maviye Sürgün Salih karakterini oynayan Hakan Salınmış kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Hakan Salınmış kimdir? Hakan Salınmış'ın oynadığı diziler, Hakan Salınmış dizileri, Hakan Salınmış instagram hesabı, Hakan Salınmış hakkında bilgiler ve Hakan Salınmış sosyal medya hesapları:

Maviye Sürgün Salih kimdir?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Salih rolünde Hakan Salınmış'ı izleyeceğiz. Hakan Salınmış, Maviye Sürgün Salih rolünü oynuyor.

Maviye Sürgün Salih Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Salih çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Salih rolünde Hakan Salınmış karşımıza çıkacak.

Hakan Salınmış kaç yaşında?

3 Nisan 1964 doğumlu olan Hakan Salınmış 59 yaşında. Oyuncu Hakan Salınmış 1964 yılında Ankara’da doğdu.

Hakan Salınmış nereli

Usta oyuncu Hakan Salınmış Ankara'da doğdu.

Hakan Salınmış boyu ve kilosu

171 santimetre uzunluğunda olan Hakan Salınmış 68 kilodur.

Hakan Salınmış eşi kim? Hakan Salınmış evli mi?

Usta oyuncunun hayatında pek çok tiyatro oyunu, dizi ve film bilgisini bulmak mümkün. Ama özel hayatını herkesten gizlediği için eşi olup olmadığı hakkında bilgimiz yok.

Hakan Salınmış hangi dizilerde oynadı?

Ferhunde Hanımlar dizisinde Mehmet karakteri ile ilk defa ekran karşısına geçen Hakan Salınmış, Aliye, Deniz yıldızı, Son ağa, Çocuklar Duymasın, Aslan Ailem, Ramo, Doğduğun Ev Kaderindir ve Mahkum gibi pek çok dizide rol almıştır. Yakamoz S-245 dizisinde ise Erenay karakterini canlandırmıştı.

1993-1996 Ferhunde Hanımlar / Mehmet

1998 Çiçeği Büyütmek

2000 Bizim Evin Halleri / Civan Civelek

2003 Kasabanın İncisi / Çil Mahmut

2003 Pilli Bebek / Müdür

2003 Ablam Böyle İstedi / Hulki

2004 Sevinçli Haller

2005 Kadın Her Zaman Haklıdır

2006 Hisarbuselik / Hacı Yalvaç

2006 Yalancı Yarim / Sami

2006 Aliye / Hadi

2008 Son Ağa / Orhan

2009-2012 Deniz Yıldızı / Ahmet

2010-2013 Çocuklar Duymasın / Bora

2013 Sevdaluk / Hayati Özbalcı

2014-2015 Şeref Meselesi / Hakkı

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem / Lala Mehmet Paşa

2016-2017 Vatanım Sensin / Eşref Paşa

2017-2018 Aslan Ailem / Vedat

2019 Tek Yürek / Belediye Başkanı (Murat Başkan)

2019 Jet Sosyete / Yalçın

2020 Ramo / Süleyman

2020 İyi Günde Kötü Günde / Halil

2021 Doğduğun Ev Kaderindir / Ali Rıza Dayı

2021-2022 Mahkum / İsmet Hamdi İrdal (Beybaba)

2022 Yakamoz S-245 / Erenay

2023 Maviye Sürgün / Salih

Hakan Salınmış sosyal medya hesapları

Kaynak: HABER MERKEZİ