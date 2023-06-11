Maviye Sürgün Salih kimdir? Show Tv Maviye Sürgün dizisi Salih kimdir? Yeni dizi Maviye Sürgün başrolünde oynayan Salih kimdir? Maviye Sürgün Salih gerçek adı ne? Maviye Sürgün Salih karakterini oynayan Hakan Salınmış kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Hakan Salınmış kimdir? Hakan Salınmış'ın oynadığı diziler, Hakan Salınmış dizileri, Hakan Salınmış instagram hesabı, Hakan Salınmış hakkında bilgiler ve Hakan Salınmış sosyal medya hesapları:
Maviye Sürgün Salih kimdir?
Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Salih rolünde Hakan Salınmış'ı izleyeceğiz. Hakan Salınmış, Maviye Sürgün Salih rolünü oynuyor.
Maviye Sürgün Salih Karakteri kimdir?
Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Salih çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Salih rolünde Hakan Salınmış karşımıza çıkacak.
Hakan Salınmış kaç yaşında?
3 Nisan 1964 doğumlu olan Hakan Salınmış 59 yaşında. Oyuncu Hakan Salınmış 1964 yılında Ankara’da doğdu.
Hakan Salınmış nereli
Usta oyuncu Hakan Salınmış Ankara'da doğdu.
Hakan Salınmış boyu ve kilosu
171 santimetre uzunluğunda olan Hakan Salınmış 68 kilodur.
Hakan Salınmış eşi kim? Hakan Salınmış evli mi?
Usta oyuncunun hayatında pek çok tiyatro oyunu, dizi ve film bilgisini bulmak mümkün. Ama özel hayatını herkesten gizlediği için eşi olup olmadığı hakkında bilgimiz yok.
Hakan Salınmış hangi dizilerde oynadı?
Ferhunde Hanımlar dizisinde Mehmet karakteri ile ilk defa ekran karşısına geçen Hakan Salınmış, Aliye, Deniz yıldızı, Son ağa, Çocuklar Duymasın, Aslan Ailem, Ramo, Doğduğun Ev Kaderindir ve Mahkum gibi pek çok dizide rol almıştır. Yakamoz S-245 dizisinde ise Erenay karakterini canlandırmıştı.
- 1993-1996 Ferhunde Hanımlar / Mehmet
- 1998 Çiçeği Büyütmek
- 2000 Bizim Evin Halleri / Civan Civelek
- 2003 Kasabanın İncisi / Çil Mahmut
- 2003 Pilli Bebek / Müdür
- 2003 Ablam Böyle İstedi / Hulki
- 2004 Sevinçli Haller
- 2005 Kadın Her Zaman Haklıdır
- 2006 Hisarbuselik / Hacı Yalvaç
- 2006 Yalancı Yarim / Sami
- 2006 Aliye / Hadi
- 2008 Son Ağa / Orhan
- 2009-2012 Deniz Yıldızı / Ahmet
- 2010-2013 Çocuklar Duymasın / Bora
- 2013 Sevdaluk / Hayati Özbalcı
- 2014-2015 Şeref Meselesi / Hakkı
- 2015-2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem / Lala Mehmet Paşa
- 2016-2017 Vatanım Sensin / Eşref Paşa
- 2017-2018 Aslan Ailem / Vedat
- 2019 Tek Yürek / Belediye Başkanı (Murat Başkan)
- 2019 Jet Sosyete / Yalçın
- 2020 Ramo / Süleyman
- 2020 İyi Günde Kötü Günde / Halil
- 2021 Doğduğun Ev Kaderindir / Ali Rıza Dayı
- 2021-2022 Mahkum / İsmet Hamdi İrdal (Beybaba)
- 2022 Yakamoz S-245 / Erenay
- 2023 Maviye Sürgün / Salih
Hakan Salınmış sosyal medya hesapları
» Maviye Sürgün dizisi oyuncuları
» Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor?
Kaynak: HABER MERKEZİ