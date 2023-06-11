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Maviye Sürgün Deniz kimdir? Deniz Gencer Yakut kim?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Deniz rolünde Gökşen Ateş'i izleyeceğiz. Gökşen Ateş, Maviye Sürgün Deniz Gencer Yakut rolünü oynuyor.

Maviye Sürgün Deniz Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Deniz çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Deniz rolünde Gökşen Ateş karşımıza çıkacak.

Gökşen Ateş kaç yaşında?

Güzel oyuncu Gökşen Ateş 39 yaşında. Oyuncu Gökşen Ateş 1984 yılında İstanbul’da doğdu.

Gökşen Ateş nereli

Gökşen Ateş İstanbul'da doğdu.

Gökşen Ateş boyu kaç?

Güzel oyuncu Gökşen Ateş 1.73 cm boyu ile uzun bir kadın oyuncu.

Gökşen Ateş hangi dizilerde oynadı?

Öyle Bir Geçer Ki dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçen Gökşen Ateş daha sonra Geniş Aile ve Galip Derviş dizilerinde rol aldı. Kuzey Güney dizisindeki Venüs rolü ile sevildi. Çukur dizisinde de Yıldız karakterine hayat verdi. Alev Alev dizisinde Arzu rolünü oynadı. En son Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Jale karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

Evlilik Hakkında Her Şey (2021) Jale

Alev Alev (2020) Arzu

Çukur (2016) Yıldız

Mahalle (2017)

Kuzey Güney (2011) Venüs Tezerel

Galip Dervis (2013)

Geniş Aile (2009)

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010)

Gökşen Ateş sosyal medya hesapları

İnstagram hesabı: @goksenates

Kaynak: HABER MERKEZİ