Maviye Sürgün Serhat kimdir? Show Tv Maviye Sürgün dizisi Serhat kimdir? Yeni dizi Maviye Sürgün başrolünde oynayan Serhat kimdir? Maviye Sürgün Serhat gerçek adı ne? Maviye Sürgün Serhat karakterini oynayan Ruhi Sarı kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Ruhi Sarı kimdir? Ruhi Sarı'nın oynadığı diziler, Ruhi Sarı dizileri, Ruhi Sarı instagram hesabı, Ruhi Sarı hakkında bilgiler ve Ruhi Sarı sosyal medya hesapları:

Maviye Sürgün Serhat kimdir?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Serhat rolünde Ruhi Sarı'yı izleyeceğiz. Ruhi Sarı, Maviye Sürgün Serhat rolünü oynuyor.

Maviye Sürgün Serhat Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Serhat çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Serhat rolünde Ruhi Sarı karşımıza çıkacak.

Ruhi Sarı kimdir?

Kartal Sanat tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya başlayan Ruhi Sarı sonradan sinemaya yöneldi. Sen de Gitme Triyandafilis isimli film ile ilk defa kamera karşısına geçti. Pek çok filmde rol aldıktan sonra dizilerde de görünmeye başladı. Zilyoner, Yılan Hikayesi, Şaşıfelekçıkmazı, Yeditepe İstanbul, Hırsız Polis, kırgın Çiçekler, Söz, Kırmızı Oda, Ramo, Öğretmen, Gönül Dağı, Kulüp ve Kusursuz Kiracı dizilerinde rol aldı. Ruhi Sarı'nın oynadığı filmlere de göz atalım. Sümela'nın Şifresi serisinde (Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel ve Sümela'nın Şifresi 3:Cünyor Temel) rol aldı. Kabadayı filminde Devran'ın sağ kolunu oynamıştı. İki Gözüm Ahmet, Akif ve Kutsal Damacana 4 son filmleri arasında yer alıyor.

Ruhi Sarı kaç yaşında?

18 Mayıs 1972 doğumlu olan Ruhi Sarı 51 yaşında. Oyuncu Ruhi Sarı 1972 yılında Trabzon’da doğdu.

Ruhi Sarı nereli

Oyuncu Ruhi Sarı Trabzon'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Ruhi Sarı evli mi? Ruhi Sarı eşi kim?

Natali Yeres ile 2004 yılında evlendi. Çiftin 2010 yılnıda Arte Gün isimli oğulları dünyaya geldi.

Ruhi Sarı oynadığı diziler ve filmler

1995 yılında ilk sinema filmi Sen de Gitme Triandafilis ile kamera karşısına geçti. Yılmaz Güney Onur Ödülü, Yılmaz Zafer Onur Ödülü ve 9. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Üçüncü Sayfa filmindeki İsa rolüyle 5. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri ve Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini aldı. İlk televizyon dizisi ise Zilyoner dizisidir. Gönül Dağı'nda Fikret olarak yer aldı. Netflix'teki Kulüp dizisinde Kurt rolünü oynamıştı. En son Kusursuz Kiracı dizisinde Sami karakteri ile karşımıza çıkmıştır.

1995: Sen de Gitme Triandafilis (Rıfat)

1997: Unutmadım

1997: Yalan

1998: Üçüncü Sayfa (İsa)

1999: Zilyoner (Engin)

1999: Figüran

2000: Yedi Numara (Satılmış Ballıoğlu)

2000: Şaşıfelek Çıkmazı

2001: Derviş (Yusuf)

2001: Hiçbiryerde (Veysel)

2001: Maruf (Maruf)

2001: Yeditepe İstanbul (Ömer)

2002: Yarım Elma (Huşeng (Azeri))

2003: Bakış

2003: Neredesin Firuze (Seyfi)

2003: Sultan Makamı (Eko)

2004: Haziran Gecesi

2004: Ruhun Duymaz (Zarif)

2004: Saçsaça Başbaşa (Kamil)

2005: AB'nin Yolları Taştan (Serkan Çekirdek)

2005: Alanya Almanya (Adem)

2005: Hırsız Polis

2005: Çarpışma (Ali)

2006: Ezo Gelin (Recep)

2007: Kabadayı (Devran'ın sağ kolu)

2007: Made in Europe (Ali)

2008: Aşk Yakar (Tarantino)

2008: Güz Sancısı (Nümayişçi)

2009: Adab-ı Muaşeret (Ertunç)

2009: Bahar Dalları

2009: Pus

2009: Türkler Çıldırmış Olmalı

2010: Yerden Yüksek

2010: Gişe Memuru

2010: Kafe

2011: Sümela'nın Şifresi: Temel

2013: Moskova'nın Şifresi: Temel

2014: Diğer Yarım (Devran)

2014: Kardeş Payı (konuk oyuncu)

2014: Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Saffet)

2015: Sen Benimsin (Ahlas Toprak)

2015: Ulan İstanbul (Muammer Coşkun)

2016: Kırgın Çiçekler (Sadullah Celen)

2017: Nerdesin Birader (Kudret)

2017: Sümela'nın Şifresi 3:Cünyor Temel

2017: Ver Kaç

2018: Kafalar Karışık

2018: Söz (Baron Ateşe)

2019: Kapan

2019: Şuursuz Aşk (Müfit)

2020: Kırmızı Oda

2020: Ramo

2020: Tutunamayanlar

2020: Öğretmen (Ziya)

2020: İki Gözüm Ahmet

2021: Gönül Dağı (Fikret)

2021: Menajerimi Ara

2021: Âkif

2021: Şeflerin Şefi

2022: Kulüp

2022: Kusursuz Kiracı

2023: Kutsal Damacana 4

2023: Maviye Sürgün (Serhat)

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Kaynak: HABER MERKEZİ