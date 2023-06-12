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Maviye Sürgün Ozan kimdir?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Ozan rolünde Serkan Altunorak'ı izleyeceğiz. Serkan Altunorak, Maviye Sürgün Ozan rolünü oynuyor.

Maviye Sürgün Ozan Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Ozan çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Ozan rolünde Serkan Altunorak karşımıza çıkacak. Maviye Sürgün dizisi Ozan karakterini bir mafya lideri olarak göreceğiz. Katı kuralları olan Ozan, Defne'nin peşindedir ve onun yüzünden Ali ile karşı karşıya gelecektir.

Serkan Altunorak kaç yaşında?

Serkan Altunorak 46 yaşında. Oyuncu Serkan Altunorak 1976 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümü mezunudur.

Serkan Altunorak nereli

Serkan Altunorak Ankara'da doğdu.

Serkan Altunorak hangi dizilerde oynadı?

İlk olarak Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçti. Karım ve Annem, İmkansız aşk, Melekler korusun, Muhteşem Yüzyıl, Evli ve Öfkeli, Cesur ve Güzel, Vatanım Sensin, Evlilik Hakkında Her Şey dizilerinde rol aldı. Zeytin Ağacı dizisinde Selim karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

1999 Ayrılsak da Beraberiz / Bekir

2005 Karım ve Annem / Orkun

2006 İmkansız Aşk / Efe

2007 Kara Duvak / Merdan

2008 Sınıf / Umut

2009 Melekler Korusun / Erkan

2011 Bir Günah Gibi / Suat

2012-2014 Muhteşem Yüzyıl / Taşlıcalı Yahya

2013 Şüphe / Tarık

2015 Evli ve Öfkeli / Tarık Sönmez

2016-2017 Cesur ve Güzel / Bülent Aydınbaş

2017-2018 Aşkın Kanunu / Vedat

2018 Vatanım Sensin / Mösyö Dule

2021 Sana Söz / Erdem Karaca

2022 Evlilik Hakkında Her Şey / Bora Göktaş

2022 Uysallar

2022 Zeytin Ağacı

2023 Maviye Sürgün / Ozan Adar

Serkan Altunorak sosyal medya hesapları

Kaynak: HABER MERKEZİ