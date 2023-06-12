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Maviye Sürgün Ozan kimdir?
Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Ozan rolünde Serkan Altunorak'ı izleyeceğiz. Serkan Altunorak, Maviye Sürgün Ozan rolünü oynuyor.
Maviye Sürgün Ozan Karakteri kimdir?
Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Ozan çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Ozan rolünde Serkan Altunorak karşımıza çıkacak. Maviye Sürgün dizisi Ozan karakterini bir mafya lideri olarak göreceğiz. Katı kuralları olan Ozan, Defne'nin peşindedir ve onun yüzünden Ali ile karşı karşıya gelecektir.
Serkan Altunorak kaç yaşında?
Serkan Altunorak 46 yaşında. Oyuncu Serkan Altunorak 1976 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümü mezunudur.
Serkan Altunorak nereli
Serkan Altunorak Ankara'da doğdu.
Serkan Altunorak hangi dizilerde oynadı?
İlk olarak Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçti. Karım ve Annem, İmkansız aşk, Melekler korusun, Muhteşem Yüzyıl, Evli ve Öfkeli, Cesur ve Güzel, Vatanım Sensin, Evlilik Hakkında Her Şey dizilerinde rol aldı. Zeytin Ağacı dizisinde Selim karakteriyle karşımıza çıkmıştı.
- 1999 Ayrılsak da Beraberiz / Bekir
- 2005 Karım ve Annem / Orkun
- 2006 İmkansız Aşk / Efe
- 2007 Kara Duvak / Merdan
- 2008 Sınıf / Umut
- 2009 Melekler Korusun / Erkan
- 2011 Bir Günah Gibi / Suat
- 2012-2014 Muhteşem Yüzyıl / Taşlıcalı Yahya
- 2013 Şüphe / Tarık
- 2015 Evli ve Öfkeli / Tarık Sönmez
- 2016-2017 Cesur ve Güzel / Bülent Aydınbaş
- 2017-2018 Aşkın Kanunu / Vedat
- 2018 Vatanım Sensin / Mösyö Dule
- 2021 Sana Söz / Erdem Karaca
- 2022 Evlilik Hakkında Her Şey / Bora Göktaş
- 2022 Uysallar
- 2022 Zeytin Ağacı
- 2023 Maviye Sürgün / Ozan Adar
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Kaynak: HABER MERKEZİ