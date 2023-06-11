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Maviye Sürgün Zehra kimdir?

Maviye Sürgün dizisinin karakterlerinden birisi olan Zehra rolünde Ayça Erturan'ı izleyeceğiz. Ayça Erturan, Maviye Sürgün Zehra rolünü oynuyor. Güçlü bir kadın olan Zehra, hayatın ona getirdikleri yüzünden daha sessiz bir kişiliğe bürünmüştür. Aydam Otel'de çalışmaya başlayınca hayatında çok şey değişecektir.

Maviye Sürgün Zehra Karakteri kimdir?

Show Tv'nin yeni yaz dizisi Maviye Sürgün karakterleri arasında Zehra çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Maviye Sürgün Zehra rolünde Ayça Erturan karşımıza çıkacak.

Ayça Erturan kaç yaşında?

Güzel oyuncu Ayça Erturan 40 yaşında. Oyuncu Ayça Erturan 1983 yılında İstanbul’da doğdu.

Ayça Erturan nereli

Güzel oyuncu Ayça Erturan İstanbul'da doğdu.

Ayça Erturan ne zaman evlendi?

2014 yılında Ayçe Erturan ve Oğulcan Kırca nikah masasına oturdular. Eşi Oğulcan Kırca, Levent Kırca'nın oğludur.

Ayça Erturan çocuğu var mı?

Evet, Ayça Erturan'ın 2021 yılında bebeği dünyaya geldi. İsmi ise Nova.

Ayça Erturan Kaç Yaşında Anne Oldu?

Güzel oyuncu 38 yaşında bebeğini kucağına aldı.

Ayça Erturan Oğulcan Kırca boşandı mı?

Hayır, Çiftin güzel giden bir evlilikleri var.

Ayça Erturan nasıl zayıfladı? Ayça Erturan nasil kilo verdi?

Bir diyetisyene giden Ayça Erturan tam 12 kilo vermeyi başardı. Motivasyonunu nu şöyle izah etti: Rol arkadaşlarım Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak bana at gibisin diyorlardı, ben de onlara inat kilo verdim...

2004 yılnıda Avrupa Yakası dizisinde Banu karakteri ile konuk oyuncu olarak ilk defa kamera karşısına geçti. Bir Demet Tiyatro ve Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanındı. Yağmurdan Kaçarken, Evli ve Öfkeli, Kadın ve Akıncı dizilerinde rol aldı.

2004 Avrupa Yakası / Banu

2006 Bir Demet Tiyatro / Ayça

2008-2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar / Ayça

2013 Yağmurdan Kaçarken / Lidya

2015-2016 Evli ve Öfkeli / Dilek

2017-2018 Kadın / Yeliz Ünsal

2021 Akıncı / Filiz

2023 Maviye Sürgün / Zehra

Ayça Erturan hangi filmlerde oynadı?

2009 Neşeli Hayat / Nilüfer

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar

2012 Bir Kurabiye Masalı

2015 Aşk Nerede / Biricik

2015 TAKIM: Mahalle Aşkına!

2022 Müstakbel Damat

Ayça Erturan sosyal medya hesapları

İnstagram: @aycaerturan

Kaynak: HABER MERKEZİ