Fujifilm, instax şipşak fotoğraf makinesi serisi tutkunlarının fotoğraflarının tek bir uygulama ile dijital olarak taranması, depolanması ve paylaşılması için INSTAX UP! akıllı telefon uygulamasını geliştirdi. INSTAX baskılarını dijital olarak depolamak ve paylaşmak isteyen, ancak bunun için akıllı telefon ile baskıların fotoğrafını çekmek zorunda kalan kullanıcıların geri bildirimlerinden yola çıkarak geliştirilen uygulama, depolama ve paylaşma sürecini daha kolay hale getirmeyi başarıyor. Uygulama sayesinde taratılarak dijital olarak tek bir yerde depolanabilen fotoğraflar, sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden kolayca paylaşılabilecek. Kullanıcılar fotoğrafları kolayca bulabilmek için kategori/liste görünüm seçeneklerini kullanabilecek, instax güncellemelerini, ipuçları ve diğer yaratıcı içeriklere dair en son gelişmeleri takip edebilecek. Ayrıca fotoğraflar instax mini Link 2, instax Link WIDE ve instax mini Evo gibi hibrit kameralar ve akıllı telefon yazıcıları üzerinden de INSTAX UP! uygulamasına aktarım yapılabilecek.

Fujifilm Europe Görüntüleme Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Shin Udono, yeni uygulamayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “INSTAX UP! uygulaması, yüksek kaliteli instax baskılarını dijital ortama aktarma ve paylaşma sorununa pratik bir çözüm getiriyor. Genel instax deneyimini ileriye taşıyan INSTAX UP! uygulaması, şipşak fotoğrafseverlere çektikleri yaratıcı kareleri dijital olarak organize etme, arşivleme ve fotoğraflarını dünyayla kolayca paylaşma imkanı sunarak özel anılarını saklamalarına ve daha fazla ilham bulmalarına yardımcı olacak.”

INSTAX UP! uygulamasına Apple Store ve Google Play Store üzerinden erişebilirsiniz.

instax hakkında

FUJIFILM Corporation’ın şipşak fotoğraf makinesi markası instax; 20 yıldan fazladır mini, SQUARE ve WIDE formatlarında anında fiziksel film fotoğraflar çeken fotoğraf makineleri tasarlamaktadır. 1998 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya genelinde insanların anı yakalama şekillerini değiştiren instax, şipşak fotoğrafçılık alanında dünya lideri haline gelmiştir. Markanın başlıca ürünleri arasında mini 11, mini 40, mini LiPlay, mini Evo, mini Link 2, SQUARE SQ1, SQ20, WIDE 300 Link WIDE yazıcı yer almaktadır.