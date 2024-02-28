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TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışmalarına Başvurular İçin Son 1 Gün!

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TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışmalarına Başvurular İçin Son 1 Gün!
TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurmak için son 1 gün kaldı. Bu yıl 85 Milyon TL ödül ve malzeme desteği veren TEKNOFEST’in prestijli yarışmalarında, yüksek performanslı projelerle “Gelecek Sensin”

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına gösterilen yoğun ilgi ve talep nedeniyle 29 Şubat 2024 tarihine uzatılan başvuru süresi yarın doluyor. “TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor.

TEKNOFEST’e Milyonlar Başvuruyor! Bu heyecana ortak olmak için sadece 1 gün kaldı!

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için hız kesmeden devam eden TEKNOFEST’e 2018 yılından bu yana 2 Milyonun üzerinde başvuru yapıldı. TEKNOFEST 2024 için yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunuyor. Son başvuru tarihinin 29 Şubat olduğu yarışmalara katıl TEKNOFEST 2024’te sen de yerini al!

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