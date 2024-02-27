Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu; Türkiye Yapay Zekada Önemli Bir Potansiyele Sahip

Günümüz dünyasının en önemli başlıklarından birisi olan Yapay Zeka, Boğaziçi Ventures tarafından düzenlenen “Yapay Zeka Zirvesi”nde her yönü ile ele alındı. Yapay Zeka Zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Yapay Zeka Perspektifi ve Planları, Hızlı Yapay Zeka Gelişimi Çağında Bulut Teknolojileri, Oyunlarda Yapay Zeka: Unity Showcase, Leonardo Showcase, Küresel Yapay Zeka Yatırım Ortamı, Finansta Yapay Zeka, Yapay Zekanın endüstrilerde kullanımı, İyilik İçin Yapay Zeka gibi konu başlıkları ile kapsamlı bir bakış açısı sunuldu.

Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu tarafından gerçekleştirilen ve DEİK Başkanı Nail Olpak’ın da yer aldığı zirvede, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı ve CEO’su Barış Özistek, Amazon Web Servıces Genel Müdürü Burak Aydın, Leonardo.AI Yapay Zeka ve Teknoloji Girişimcisi Öz Silahtar, Bilgi Üniversitesi Yardımcı Doçenti Dr. Çağla Gül Şenkardeş, Cerebrum'un yapay zeka çözümü Cere, Revo Capital Genel Müdürü Cenk Bayrakdar, Hıwell CEO’su Ali Ozan Özçiçek, Parton Big Data Kurucusu Altan Çakır, Joygame CEO’su Burak Günsev, Retter.IO Kurucu Ortağı Baran Baygan, Schemaplus EX-Google Kurucusu Barış Yüksel, Avukat Kerem Turunç, Lokum Games Kurucusu Özgür Soner, Eczacıbaşı Topluluğu Bilişim Direktörü Hilmi Koçak, İTU Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İTU Yapay Zeka Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nazım Kemal Üre, İş Grup Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı Barış Karakullukçu, Insider Kıdemli Ürün Yöneticisi Cansu Taş, Trendyol Veri Bilimi Lideri Tolga Ahmet Kalaycı, Psikolog Neslihan Çalışkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doçent Dr. Tuğba Dalyan gibi alanında uzman birçok isim konuşmacı olarak yer aldı.

“Yapay zeka, milli teknoloji hamlemizin itici gücü olacaktır”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu zirve açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin ekosisteminin hızla büyüdüğünü vurgulayarak “Dünya ölçeğinde çıktılar elde etmeye başladık. 5. nesil savaş uçağımız Kaan’ın ilk uçuşunu hep birlikte izledik. Yine geçtiğimiz hafta Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Bu iki örnek Türkiye’nin tekonolojide geldiği noktayı, vizyonu göz önüne sermektedir. Bununla yetinmeyip önemli stratejik hamlelerle de yaygın yapısal kazanımlar elde ediyor olmamız gerekiyor. Konuşulması gereken teknolojilerin başında bugün Yapay Zeka geliyor. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Yapay zeka, savunmadan, havacılığa, lojistikten sağlığa, haberleşmeye kadar tüm sektörlerde katma değeri arttıracak, hatta paradigma dönüşümlerine neden olacak bir potansiyele sahip. Dünyada yapay zekaya yapılan yatırımlar hız kazanmakta. Son 5 yılda bu alanda yapılan yatırımların 4 kat arttığını görüyoruz. Üniversitelerde bu konuda yapılan çalışmalarda son 5 yılda 2 kat artış söz konusu. Girişim sermayesi yatırımlarında ise tüm teknolojiye yapılan yatırımların yüzde 25’i sadece yapay zekaya yapılıyor. Bu oran sadece bir kaç yıl önce yüzde 10 idi. Milli teknoloji hamlemizle yapay zekayı kullanmayı, desteklemeyi, geliştirmeyi ve uluslararası oyuncu olmayı hedefliyoruz. Türkiye’yi kritik teknolojilerin üreticisi haline getirmek için planlı bir şekilde, var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hedeflerimiz kapsamında Tübitak’ı yapay zekayı tüm sektörlerde, endüstrilerde duyulan ihtiyaçlar konusunda çalışmak için bir köprü oluşturacak düzeye getirdik. Tübitak üzerinden eko sisteme sağladığımız proje destekleri söz konusu. Yapay zekayı geliştirecek projeler kapsamınında Tübitak bünyesindeki 4 bine yakın proje için 2.500’e yakın akademisyene 14. 3 milyar TL destek sağladık “şeklinde konuştu.

Coştu, yapay zeka uygulamalarının tüm sektörlerde önemli etkileri olduğunu ve daha da olacağını belirtirken “Farkındalığa sahip olunması, maksimum seviyede faydalanılanacak yatırımlar yapılmalı diye düşünüyorum. Ülke olarak stratejik bir hedef olarak konumladık. Sadece kullanan konumda olmamalı, aynı zamanda geliştiren tarafta olmalıyız. Türkçe dil yetkinliği kullanabilmek, baştan türkçe eğitilen modeller geliştirilmesi, stratejik kazanım elde etmek için önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Bugün Türkiye’nin önemli bir kapasiteye ulaştığını, kabuğunu kırdığını büyük bir gururla söyleyebilirim. Yapay zeka, milli teknoloji hamlemizin itici gücü olacaktır” dedi.

“Yapay Zeka farklı bir dönüm noktası olacak”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, DEİK bünyesinde dijital teknolojiler iş konseyi kurduklarını , siber güvenlikten sağlık, bulut teknolojileri gibi 10 alt komitenin faaliyetlerine devam ettiğini belirterek “Son birkaç yıla bakıldığında yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm ilgi çekiyor. yeşil ekonomi ve dönüşüm ekonomisi olarak tanımlanıyor. Yapay zeka stratejileri, teknoloji yatırımları kadar ön planda tutulmalı. Ticari açıdan ele aldığınızda verimliliğin artması maliyetlerin düşmesi ve yeni iş modelleri konuşuluyor. Olası fayda ve riskler ortak denge içinde sürdürülmeli. Hayatımızın her alanını kapsamaya başlayan yapay zekanın bizim çalışmalarımızda da önemli yeri olacak. Farklı ülkelerin yatırım analizlerini ve olası potansiyelelerini yapay zeka ile değerlendirebiliriz. İnternet, insanlık için bir dönüm noktasıydı. Bugün yapay zeka ise farklı bir dönüm noktası olacak. Gereğince faydalanmak ortak hedef olmalı. Eko sistemi oluşturulurken uzun vadeli faydaları göz önünde bulundurulmalı” şeklinde konuştu.

“Yapay Zeka insanlığın geleceğini değiştirecek”

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur ise zirve katılımcılarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Yapay zeka tanımı bugün dünyada en çok konuşulan 3-5 kelimeden biridir. İnsanlığın geleceğini trajedik bir şekilde değiştirecek tek şey. Hızla bir tusunami geliyor ve tahminlerde bulunmak çok zor. 2020 yılında yapay zekanın insan beyni gibi düşünebilecek seviyeye gelmesi için 2100 yılı öngörülüyordu. Bugün ise bu tarih 2030’a çekildi. Hatta daha da öne çekileceğini düşünüyorum. Bugün İnsanlığa yönelik getirdiği artıları konuşacağız. Etik kısmını konuşacağız. Olağan üstü dönüştürücü teknoloji kısmını değerlendireceğiz” dedi.

“Yapay Zeka internetten daha önemli bir gelişme”

Yapay Zeka zirvesini düzenleyen Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı ve CEO’su Barış Özistek ise yaptığı kapanış konuşmasında zirvenin ana temasının, yapay zekanın farklı sektörlerde, farklı endüstrilerde nasıl kullanıldığı, şirketlerin yapay zekay yatırımları ve önümüzdeki dönemde yapay zekanın hayatımıza getireceklerinin değerlendirmesi ve paylaşılması olduğunu belirtti.

Özistek “Yapay zeka hayatımızda muazzam bir dönüşüm başlattı. Amacımız Türkiye’nin yapay zeka dönüşümüne pozitif bir katkı sağlamak. Bu dönüşümü yakalayan ve bünyelerine entegre eden şirketler hızlı bir şekilde fark yaratacaklar. Tabi ki yapay zekanın iki önemli etkisi olacak. Maliyetlerin azalması ve hizmet kalitesinin yükselmesi. Şirketler yapay zeka ile ciddi anlamda maliyetlerini azaltırken, hizmet ve iş kaliteleri de çok yükselecek, hızlanacak ve verimlilikleri artacak” şeklinde konuştu.

“Yapay Zeka’ya yatırımlarımız sürecek”

Özistek, Boğaziçi Ventures olarak uzun zamandır yapay zekaya yatırım yaptıklarını söylerken sözlerine şöyle devam etti; “Yapay zeka yatırımlarımızı ikiye ayırabiliriz. Oyun yatırımlarımızın çoğunda yapay zeka aktif olarak kullanılıyor. Onun dışında başta Cerebrum olmak üzere Artiwise, Retter, Eyedius gibi yatırımlarımızı da sayabiliriz. Boğaziçi Ventures olarak yapay zeka alanında dünyada da yatırım yapıyoruz. Türkiye’deki tek yapay zeka temalı hisse senedi fonuna sahibiz. Bu fon globalde yapay zeka dönüşümünden etkilenecek şirket hisselerini portföyünde bulunduruyor. Sadece teknoloji şirketleri değil, farklı sektörden şirketler de bulunduruyor. Bir eğitim şirketi de olabilir, ilaç geliştirme süreçlerinde yapay zekayı kullanan bir ilaç şirketi de olabilir ya da çip üreten bir teknoloji şirketi de olabilir. 2024’ün son çeyreğinde yeni fonunuz BV Growth II faaliyete geçecek. Bu fonumuzla erken aşamadaki yapay zeka girişimlerini, yapay zekayı üreten ya da süreçlere entegre etmiş doğru şekilde kullanan girişimlere yatırım yapıyor olacağız”.

“Yapay Zeka iş yapış şekilllerini değiştirecek”

Zirveye katılan uzman konuşmacılar, yapay zekanın tüm sistemi yeniden yapılandırdığını belirterek artık hayatımızın yapay zeka ile devam edeceğini açıkladılar. Yapay zekanın hayatmıza adaptasyon hızının muazzam olduğunu, hayatımıza çok daha fazla girmeye başladığını ve geleceği şekilllendiren bu teknolojide herkesin yer almak istediğini söylediler. Yapay zekanın iş dünyasında insanların yüzde 80’inin hayatına dokunacağını ve işlerini yapay zeka ile yapacakları belirtilirken, artık uygulama ve geliştirmelerin yapay zeka ile çok kolay olacağı da dile getirildi. Mevcut durumu ile bile yapay zekanın kullanıldığı alanlarda yüzde 30 daha hızlı ve kaliteli işler ve hizmetler yapıldığı vurgulandı.