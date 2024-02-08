Dikkat! Super Bowl dolandırıcılığının kurbanı olmayın!

Super Bowl defalarca izlenme rekorları kıran, 2023 yılında 113 milyon izleyiciye ulaşarak ABD'de ve dünyada en çok izlenen televizyon etkinliği haline gelen ve birçok ülkeye yayın yapan bir spor etkinliği haline dönüştü. Super Bowl Devre Arası Gösterisi de adeta popüler kültür fenomeni haline geldi. Geçen yıl Rihanna'nın devre arası performansını 100 milyondan fazla kişi canlı olarak izledi. Ancak bu küresel etkinlik hayranlarını ve medyayı büyülerken, aynı zamanda tehdit aktörlerini de cezbediyor. Toplumun bu etkinliğe olan ilgisinden faydalanmak isteyen dolandırıcılar, kazanç elde etmek için eski ve bilindik yöntemleri kullanmanın yanı sıra yeni yöntemler de tasarlıyor.

Kaspersky uzmanları bu tür dolandırıcılıkların birkaç örneğini tespit etti:

1. Şüpheli ticari mağazalar

Giysi ve aksesuar gibi takım logolarını içeren ürünler, özellikle büyük spor etkinlikleri öncesinde yüksek talep görüyor. Bu ilgiden faydalanmak isteyen dolandırıcılar bu tarz ürünler sattığımı iddia eden kimlik avı siteleri oluşturuyor, hatta bazı durumlarda işi NFL Shop ve Fanatics gibi gerçek mağazaların görünümünü taklit etmeye kadar vardırıyor. Bu gibi sitelerden ürün satın alan müşteriler siparişlerini alamama riskiyle karşı karşıya kalırken, daha da endişe verici bir şekilde finansal erişim bilgilerini dolandırıcılarla paylaşmış oluyorlar. Bu dolandırıcılık sitelerine bazı örnekler aşağıda yer alıyor:

Finansal varlıklarınızı ve kişisel verilerinizi korumak için, yalnızca resmi web sitelerinden ürün satın almanız ve adres çubuğundaki site adresini dikkatlice doğrulamanızın uygun olacağı öneriliyor.

2. Şüpheli kripto para işlemleri

FIFA Dünya Kupası ve Olimpiyatlar gibi yüksek izleyicili küresel etkinliklerle bağlantılı kripto para birimleri, yani tokenlar son zamanlarda alışılageldik bir kavram haline geldi. Super Bowl da istisna değil ve etkinlik öncesinde yeni tokenlar ortaya çıkıyor.

Bu dolandırıcılıkların mimarları, önemli olaylarla ilgilenen kripto para sahiplerinden para sızdırmayı amaçlıyor. Genellikle bu tokenlar kısa ömürlü olur. Bu nedenle Kaspersky uzmanları, yatırımcıların varlıklarını kaybetme riskine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, size bir şeyler satmaya çalışan yabancı sitelere karşı dikkatli olmanız, şifreler ve tohum cümlesi gibi kripto para cüzdanı bilgilerinizi asla paylaşmamanız öneriliyor.

3. Canlı yayın yapma sözüyle avlanmaya çıkan dolandırıcılar

Super Bowl'a dair kamuoyu ilgisinden faydalanmaya yönelik diğer girişimlere bir örnek de yayın hizmeti gibi görünen kimlik avı siteleri. Bu siteler, kullanıcılara Super Bowl maç yayınlarına ücretsiz olarak erişim için kayıt şansı sunuyor. Bu sırada da müşterinin gerçekliğini kanıtlama bahanesiyle banka bilgilerinizi talep ediyorlar. Sonuç olarak bu servislere abone olduğunu düşünen kişilerin kartlarından düzenli olarak para çekiliyor, ancak yayına erişim hiçbir zaman gerçekleşmiyor.

Bu tür kimlik avı sitelerinin kurbanı olmamak için internetteki veya e-postalardaki bağlantılara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Maçları izlemek için daima resmi yayın hizmetlerini tercih edin. Ayrıca, gelecekte kimlik avı sitelerinin tuzağına düşmekten korunmak için sahte sitelere erişirken sizi olası tehlikeler konusunda uyaracak, güvenilir bir güvenlik çözümü kurmayı düşünün.

Kaspersky uzmanları, güvenli ve keyifli bir Superbowl deneyimi yaşamak isteyen kullanıcıların cihazlarını koruyabilmeleri için aşağıdaki ipuçlarını paylaşıyor:

1. E-postalara, mesajlara, sosyal medyadaki paylaşımlara ve bunlarla gelen bağlantılara karşı dikkatli olun. Kimlik avı dolandırıcılığı ikna edici görünebilir ve kullanıcıların dikkatini dağıtabilir. Spor kuruluşları, bankalar ve çevrimiçi mağazalardan gelen cazip teklifler içeren e-postalara özellikle dikkat edin. Resmi web sitesini bulun ve size sunulan teklifin orada da mevcut olup olmadığını kontrol edin.

2. Kendinizi kimlik avı dolandırıcılığından korumanın en basit yollarından biri uygun bir güvenlik çözümü kurmak ve kullanmaktır. Bu uygulamaların işlevselliği, kullanıcıları güvenilir olmayan bir siteye gitmek üzereyken uyarır.

3. Tüm kripto projelerinin güvenilir olmadığını unutmayın. Varlıklarınızı güvence altına almak için kanıtlamış ve geleneksel hizmetleri seçmek, sözde altcoinlerden (az bilinen kripto para birimleri) kaçınmak iyi bir tercih olacaktır.

4. Güvenilir bir parola yöneticisi verilerinizi saldırganlardan koruyarak güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmanızı, kimlik ve banka bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklamanızı, hesabınızın ya da kripto para verilerinizin sızdırılması durumunda uyarılar almanızı sağlar.