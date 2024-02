Meta, müstehcen görüntülerin istek dışı yayılmasıyla mücadele için 'Take It Down' platformunu tanıttı

Meta, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) ile işbirliği içinde geliştirilen ve reşit olmayan gençlerin müstehcen görüntülerinin internette istekleri dışında yayılmasını proaktif olarak önlemek üzere tasarlanmış acil durum platformu Take It Down'ı tanıttı. İlk olarak Şubat 2023'te hayata geçirilen platformun yalnızca İngilizce ve İspanyolca ile sınırlı olan kaynaklarını yakın zamanda birden fazla dilde kullanıma sunan Meta, daha geniş bir erişilebilirlik sağlayarak dünyanın dört bir yanındaki gençlerin platformu etkin bir şekilde kullanmasını kolaylaştırıyor.

Meta, Take It Down ile gençlere görüntülerini korumak için araçlar sağlanmasını hedefliyor

Meta'nın Küresel Güvenlik Sorumlusu Antigone Davis konuyla ilgili olarak, "NCMEC'nin, gençlerin müstehcen görüntülerinin internette istekleri dışında yayılmasını önlemelerine yardımcı olacak türünün ilk örneği olan Take It Down platformunu desteklemekten gurur duyuyoruz. Meta, bu platformu geliştirmek ve gençlerin bu korkutucu durumlarla karşılaştıklarında ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmalarını sağlamak için NCMEC, uzmanlar ve mağdurlarla birlikte çalıştı. Diğer teknoloji şirketlerinin de bu çabaya ortak olmasını dört gözle bekliyoruz, böylece internet genelinde bu sorunla hep birlikte mücadele edebiliriz," dedi.

Girişimin bir parçası olarak Meta, Thorn ile işbirliği içinde, ebeveynleri, eğitimcileri ve gençleri hem şantaja karşı korunmak hem de şantaj ile başa çıkma yolları konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan yeni şantaj karşıtı projesini de açıkladı.

NCMEC'in öncülük ettiği Take It Down platformu, 18 yaşından küçük bireylerin, platformu bir genç adına kullanan ebeveynlerin veya güvenilir yetişkinlerin ve henüz reşit değilken çekilen görüntülerinden endişe duyan yetişkinlerin müstehcen görüntülerinin çevrimiçi olarak yayılmasını proaktif bir şekilde önlemesine olanak tanıyor. Gizlilik ve veri güvenliği teminatı veren platform, kullanıcıların müstehcen görüntülerini platforma yüklemek zorunda kalmadan, onlara "hash değeri" adı verilen dijital bir parmak izi atayarak doğrudan cihazlarından güvenli bir şekilde Take It Down’a göndermelerini sağlıyor. Daha sonra bu dijital parmak izlerini kullanan Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları eşleşen içeriği tespit edip kaldırarak daha fazla yayılmasını önleyebiliyor.

Meta, Take It Down'ın geliştirilmesinde Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) verdiği finansal destek ve dünya çapında uzmanlar, akademisyenler, ebeveynler ve mağdur savunucuları ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle çevrimiçi güvenliğe olan sarsılmaz bağlılığının altını çiziyor. Meta'nın, SwGFL tarafından yürütülen ve yetişkinlere müstehcen görüntülerinin çevrimiçi ortamda yayılmasını engelleme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanan StopNCII platformunun başarısı üzerine inşa edilen bu platform, küresel olarak genç kullanıcılar için daha güvenli bir çevrimiçi dünya yaratmak konusunda önemli bir adım teşkil ediyor.