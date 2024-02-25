Uraloğlu: Önce 5G sonra 6G'ye Geçeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme altyapısını güçlendirmek ve çağın gerekliliklerine uyum sağlamak adına önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu'nun belirttiği üzere, Türkiye'nin hedefi ilk etapta 5G teknolojisine geçmek ve ardından 6G için gerekli hazırlıkları yapmaktır.

5G'ye Geçiş Planları

Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olarak 5G teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. Bu geçiş, hem bireylerin hem de kurumların iletişim hızını ve kalitesini önemli ölçüde artıracak.

6G İçin Hazırlıklar

Bakan Uraloğlu, 5G'nin ötesine geçerek, 6G teknolojisi için de hazırlıklar yapılacağını belirtti. Bu, Türkiye'yi teknoloji alanında öncü ülkeler arasına taşıyacak bir vizyonu işaret ediyor.

Türkiye, ulaştırma ve altyapı alanında büyük yatırımlar yaparak, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor.

Bakanlık, 2028'e kadar 2 bin kilometreye yakın yeni otoyol inşa etmeyi planlıyor. Bu, iç ve dış ticareti kolaylaştıracak ve ulaşımı hızlandıracak.

Demir yolu ağının genişletilmesi de gündemde. Mevcut 14 bin kilometrelik demir yolu, yaklaşık 18 bin kilometreye çıkarılacak.

Hava ulaşımı da büyüme planlarının bir parçası. Mevcut 57 havalimanının sayısı 61'e yükseltilecek, bu da Türkiye'yi hava taşımacılığında daha etkin bir noktaya getirecek.

Deniz ticaretinin geliştirilmesi ve 'mavi vatan' kavramı üzerinden Türkiye'nin denizlerdeki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin stratejik konumu, ulaşım ve ticaret açısından büyük avantajlar sunuyor. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye erişim sağlayabildiğini ve bu coğrafyanın tarihsel olarak da değerli olduğunu vurguladı.

Kalkınma Yolu koridoru, Türkiye'nin ulaşım altyapısındaki önemli projelerden biri. Bu koridor, sadece bir ulaşım hattı olmanın ötesinde, aynı zamanda bir güvenlik koridoru işlevi görecek.