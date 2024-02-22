Tehditler cebinizde: Mobil siber tehditler Türkiye’de %120 oranında arttı!

İstatistikler Android cihazlarda çalışan Kaspersky çözümlerinden geldi. Android mobil işletim sistemi Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'de baskın bir pazar payına sahip. Apple cihazları da siber tehditlere karşı bağışıklı olmasa bile (Kaspersky tarafından ortaya çıkarılan Triangulation saldırısı bunun en son örneği), işletim sisteminin özellikleri nedeniyle izlenmesi oldukça zor.

Kötü amaçlı yazılım bulaşma vektörleri büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Kullanıcılar genellikle resmi olmayan kaynaklardan program yüklediklerinde kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşabiliyorlar, ancak bazen kötü amaçlı uygulamalar mobil pazarlarda da bulunabiliyor. Saldırganlar, kurbanı kötü amaçlı bir uygulamayı indirmeye ikna etmek için çeşitli yemler kullanıyor ve bunu yararlı veya iyi bilinen bir uygulama kılığında gizlemeyi tercih ediyor. META bölgesinde siber suçlular tarafından en fazla kullanılan yemleme teknikleri, kötü amaçlı yazılımları WhatsApp veya Chrome uygulama modları, müzik indiriciler, reklam engelleme yazılımları ve sistem uygulamaları kılığında konumlandırmaktı. Kullanıcılar bu uygulamaları orijinal kopyalarıyla karıştırdığında cihazlarına zararlı yazılım bulaşmalarına sebep oluyor.

Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki mobil cihazlarda tespit edilen en yaygın mobil tehditler arasında reklam yazılımları, casus yazılımlar ve mobil bankacılık Truva atları yer aldı. Reklam yazılımları görünüşte zararsız bir şekilde davransa da kullanıcıyı reklamlarla spamlayabiliyor, pili tüketebiliyor ve hatta hassas verilere erişebiliyor. Casus yazılımlar, özellikle de META bölgesinde aktif bir Truva atı olan CanesSpy, virüs bulaşmış akıllı telefondan veri çalabiliyor, cihazdaki kişilerin ve kullanıcı hesap bilgilerinin bir listesini, belgeleri alabiliyor ve ayrıca alacağı bir komut üzerine cihazın mikrofonundan kayıt yapabiliyor.

Kaspersky Rusya ve BDT Kaspersky GReAT Başkanı Dmitry Galov, şunları söylüyor: "Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde gözlemlenen mobil kötü amaçlı yazılım türlerinden biri de Truva atlarıdır. Bunlar genellikle meşru uygulamalar olarak gizlenen uygulamalardır. Genel olarak Truva atlarının işlevselliği, ait oldukları kötü amaçlı yazılım türüne bağlı olarak farklılık gösterir. Truva atları kurbanların cihazlarından veri çalabilir, istenmeyen abonelikler ekleyebilir ve zorla para alabilir. 2024 yılında mobil cihazlara yönelik gelişmiş saldırıların sayısının artacağına inanıyoruz, çünkü saldırganlar sürekli olarak kötü amaçlı yazılım sunmak için yeni yollar arıyor ve kötü amaçlı yazılımlar daha karmaşık hale geliyor. Sonuç olarak, saldırganlar çabalarından para kazanmanın yeni yollarını arıyor. Apple kullanıcıları için App Store'u atlayarak iOS'a jailbreak yapmadan alternatif mağazalardan uygulama yüklemek mümkün hale geldiğinde, mobil siber tehdit ortamının nasıl değişeceğini gözlemlemek ve analiz etmek önem kazanacak."

Kaspersky, kendinizi mobil tehditlerden korumanız için şunları öneriyor: