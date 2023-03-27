Sevgili dostlar, yaşadığımız süreyi kapsayan olumlu ya da olumsuz gelişmeler insanın hayatını şekillendiren ve anlamlandıran olgular olarak bibliyografimizi oluşturur ve dolayısıyla bu satırların övünç cümleleriyle dolu olmasını kim istemez ?.

Dünyaya geldiğimizde aklımızın ermeye başladığı anlardan itibaren iyi ve kötü ayırımıyla kendimizi yöneterek, denetleyerek yürüyeceğimiz yolun ne olacağını belirlemek konusunda yetkin oluruz.

Görüp geçirdiklerimiz, almasını bilene eşsiz bir ders ve rehber olarak kazanım sunar.

Başarı, mutluluk, huzura giden ve onlarca deneyimler içeren zorlu yolu hakkını vererek yürürken, bazıları bunları kulak ardı ederek kolaycılığa kaçıyorsa elbette eleştiriye katlanmak zorunda olacaktır.

Çabalar sarf ederek, çalışarak istediği olumlu sonucu elde edenlere elbette sözümüz olamaz. Onların takdir ve tebriklerin envaiçeşitleri ile karşılaşmaları çok doğal..

Ve bu durum, akıllı, zeki, bilgili olmayı gerektirir..

Ancak burada herhangi bir aksama meydana geliyorsa ister istemez akıl ve zekada hem de ciddi anlamda bir rahatsızlık olup olmadığı gelir gündeme.

Değerli okurlar, korkmuyormuş gibi yaparak cesaret örneği vermeye çalışmak, her zaman kolaylıkla fark edilmeyebilir. Bundan faydalanmaya çalışanların önemsiz, sahte cesaretini tekrarlaması da mümkündür.

Yani burada adını yazmak gereğini bile duymadığım kıt düşünceli ırkçı bir gafil, sanki kendisinin ne yapmak istediği anlaşılmıyormuş gibi ( YENİ GÜN – Cevdet TÜTÜNCÜ, CAHİL, İLKEL ve KURNAZ - 24.Ocak..2023 ) önce İsveç’te, sonra da Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağını hedef alarak korkakça bir girişimde bulunuyor ve bunu marifetmiş gibi ortaya koymaya çalışıyor..

Eğer ki vermeye çalıştığı bu cengaverlik görüntüsü gerçekse, eylemini ne için Ayasofya Camii’nin önünde yapmıyor ?..

Yapamıyor !..

Çünkü takma protez yürekli !

Çünkü korku dağları bekliyor !.

Kitleleri peşinden koşturacak bir politikacı olsa, Türkçede çok yerinde olan “Ağır oturup batman gelmek “ deyimine uygun olarak, 1600 yıldan beri etkileyen gücüyle milyonları cezbeden Kur’an-ı Kerim’e ve Türk Bayrağına yönelmenin basitlik, acizlik olduğunu bilir ve ona göre hareket eder.

Boş işlerle uğraşmaz, dişe dokunur işler yapar..

Pespayeliği, saygısızlığı reddeder.

Ancak bunun farkında olabilmek de belirli bir seviyeye sahip olmayı gerektirir..

O seviye kendisinde yoksa ne yapsın ?..

Basiretli olmayı okusun, öğrensin, bilgilensin...

Esen kalın.