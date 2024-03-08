RAB'BI TANIMA-KİTABI OKUMA RASULÜ TÂKİP

Yeryüzü; Yaratıcı tarafından İnsanlığının hizmetine sunulmuştur. Yani, yeryüzü İNSANLIĞINDIR. Bunun için de insan gidişattan da SORUMLUDUR.

Müslüman sırça köşklerin adamı değildir. Devamlı hareket halinde olması gereken bir İLKENİN ve VİZYONUN sahibi, EYLEM adamıdır. Bulunduğu yerin hizmetkârıdır. Bir değerlendirme yapmak gerekirse; Müslüman, hayatının 1/3 ünü kendisi ve yakın çevresine 2/3 ünü diğer kardeşlerinin maddi ve manevi problemlerinin çözümüne ayırmalıdır.

Günümüz Dünyasındaki olumsuzlukların, Savaşların, zalimliklerin, akan kanların, göçlerin, İnsanlığın FITRATI NA uymayan her olayın temelinde, Müslümanların yapması gereken kulluk görevindeki eksiklikler yatar. Bunun Öncelikle ilk üç sıralaması şöyledir:

1) mükevvenatın sahibi, yaratıcısı olan Allah'u Tealayı yeterince TANIMAMAK. O'na ODAKLANMAMAK. O'nun en BÜYÜK olduğu gerçeğini yeterince düşünmemek, kötülükler plânlayanların plânlarını imha edecek PLÂN sahibi Rabb'e SECDE ve DUA etmekten İMTİNA etmek

2)İnsanlığın huzur ve mutluluğu için, nur-rehber ve hidayet ANAHTARI olan KURAN -I KERİMİN anlamını anlayarak OKUMAKTAN uzak durulması. Hayatın MERKEZİNDE, olması gereken yerde bir türlü konumlandırılmaması. KUR'AN raf kitabı değildir, insanlığın her birininin bütün eylem ve hareketlerinin, onun ilke ve ölçüleri içerisinde yürüdüğu ölçüde BARIŞIN temin edileceğinin garantisidir.

3)Öncü, NUR sahibi, İnsanlığın ŞEREFİ, Ona itaatın Allah'a itaat olduğu, KİTABIN yeryüzündeki UYGULAYICISI olan, insanlığın gelmiş geçmiş tek büyük lideri, peygamberimiz HZ.MUHAMMED MUSTAFA'NIN olması gereken şekil ve ciddiyetle TAKİP edilememesi.

Yukarıdaki kriterlere uymayan en alt kademe ki yetkililer ve en üst kademedeki yetkililerin(hangi devlet içerisinde; hangi yer, hangi makamda görevli olmaları durumu değiştirmez. Başarı şansları yoktur. Sadece zaman öğütülmüş olur. Ya aynı yerde durulur ya da başarısızlık dip yapar. Dünyadaki insanlık dışı hadiselerde sözlü ve fiili tepkilerin olmaması, hatta korkunun öne çıkmasının sebebi de bu dur. Allah'a kul olmaktan imtina edenler, O'nun ÖLÇÜ ve İLKELERİNE uymayanlar, herkesin kullanabileceği bir aparat veya onların kulu olmaya adaydırlar. Mesele budur.

Tin:4)"Biz insanı en güzel biçimde yarattık."

Hadid:4)....Her nerede olsanız O' sizinle beraberdir.Hem, Allah her ne yaparsanız onu görür.

Hadid:2) Göklerin ve yerin EGEMENLİĞİ O'nundur.

Mülk:15) O'öyle yaratıcıdır ki, yeryüzünü size boyun eğdirmiştir.

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Bakara:2) İşte bu KİTAB ki onda hiç bir şüphe yoktur.Sakınanlar için bir yol göstericidir.

Alak:1)yaratan Rabb'ının adıyla oku.

Alak:6)(Sakın okumamazlık etme),Çünkü insan AZIP haddini aşar.

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Kalem:4)Sen kesinlikle büyük bir ÂHLAK üzerindesin.

Mücadele:20)Allah ve Rasulü ile(sınır koyma konusunda) rekabete kalkanlar var ya, onlar en alçaklar arasındadırlar.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz. Grb. kul S.