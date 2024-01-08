GÜVEN VE SIRDAŞLIK

Sevgili okurlar,

Yaşamsal koşullarda, kişilerarası ilişkilerde ve aile ilişkilerinde, samimi, sağlıklı, uzlaşmacı bağlılıklar oluşturmak için öncelikle güven temin etmek ve sırdaşlık önemli olmakta, hatta olmazsa olmaz kurallar arasında nitelendirilmektedir.

"Güven", insanların birbirlerine inanmaları, herhangi bir şekilde şüphe duyulacak davranışta bulunmamalarıyla ve aynı zamanda kişiye özel, kişiye ait şeklinde tanımlayabileceğimiz "sır saklama" yani "sırdaşlık" kavramıyla da yakından ilgili olmakla birlikte samimi, kalıcı ilişkilerin devamına da zemin hazırlamaktadır. Günümüz ilişkilerinde anlaşmazlıklara, çatışmalara neden olduğu bilinen güvensizliğin birçok nedeni olduğu gibi sır saklamamakta güvensizliğin gerekçesi sayılabilir. Şöyle ki, yaşadığımız toplumsal süreçte "Aile" kavramının önemli olduğu toplum yapımızda ve diğer toplumlarda boşanmalara vardıracak sonuçlar doğurabilen şiddetli geçimsizlik, ileri boyutta sorumsuzluklar, alkol, uyuşturucu ve aldatmanın yol açtığı "Güvensizlik" oluşumuyla birlikte ayrıca aile içi ilişkilerde "Sır" niteliğindeki konuların aile dışında başka insanlarla paylaşılması da yaygınlaşan boşanma süreçlerine, kişilerarası iş, sosyal arkadaşlık v.s.. boyutunda ilişkilerin bozulmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla özel veya genel ilişkilerin sağlam temeller üzerinde kurulması, bu temeller üzerinde devam etmesi için doğruluk, dürüstlük, samimiyet, saygı, sevgi gibi kişiliksel özelliklerle beraber iyi niyet doğrultusunda ilişkilerin yürütülmesi, "sır saklama" ve "güven temin etme" özelliklerine de dikkat edilmesi, ayrıca uygun ve güvenilir adımlarla ilişkiler kurularak ilişkilerin devamının sağlanması, yeni nesillere de böylesi önemli değerlerin aktarılarak kuşaklar arasında bu değerlerin yaşatılması ve güvenilir nesiller oluşturulması gerekmektedir.

Güven dolu ve mutlu ilişkilerin başlaması, var olması ve devam etmesi dileğiyle...

Mutlu kalın...