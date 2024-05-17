Meteoroloji'den Son Dakika Hava Durumu Uyarıları: Sağanak ve Kar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok bölgesi için yeni hava durumu raporları ve uyarılar yayınladı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşları tedirgin ediyor. Yeni raporlar, hafta sonu için sağanak yağışların ve karın geri dönüş sinyallerini veriyor.

Yaz Gelmekte Gecikiyor: Meteorolojik Tahminler

Yaz mevsiminin gelmekte gecikmesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dikkatle takip ettiği bir durum. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde havaların parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri ile Eskişehir ve Siirt çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuyor. Özellikle Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların yaşanması, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara yol açabilir. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Toz Taşınımı ve Hava Kalitesi

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı görülmesi muhtemel. Bu durum, görüş mesafesinin düşmesine, hava kalitesinde azalmaya ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hava Sıcaklıklarında Değişiklik Bekleniyor

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarlar genellikle kuzey yönlerden esecek olup, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgarlar hissedilebilir.

Kar Erimesi ve Heyelan Tehlikesi

Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar örtüsü üzerine gerçekleşen yağışlar ve beklenen yeni yağışlar nedeniyle önümüzdeki günlerde kar erimesi ve heyelan tehlikesi artacak. Vatandaşların ve yetkililerin bu konuda dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır.