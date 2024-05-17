2024 Yılında Dolar Ne Olacak? Merkez Bankası'nın Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı!

Merkez Bankası, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Bu anket, ekonomi alanındaki profesyonellerin gelecek dönemlerdeki ekonomik göstergeler hakkında ne düşündüklerini öğrenmemize olanak tanır. İşte, dolar, faiz ve enflasyonla ilgili güncel tahminler:

2024 Yıl Sonu Enflasyon ve Dolar Kuru Tahminleri

Merkez Bankası'nın Mayıs ayında gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket dönemine kıyasla azalarak %43.64 seviyesine geriledi. Bir önceki dönemde bu oran %44.16 olarak belirlenmişti. Bu küçük düşüş, piyasa katılımcılarının enflasyonist baskıların bir miktar hafifleyeceği yönünde beklenti içinde olduklarını gösteriyor.

Anket sonuçları, döviz kuru beklentileri açısından da önemli bilgiler sunuyor. Yıl sonu için beklenen Dolar/TL kuru, bir önceki anket dönemine göre düşüş göstererek 38.78 TL olarak kaydedildi. Bu, önceki dönemdeki 40.01 TL'lik beklentinin altında bir rakam.

12 Ay Sonrası İçin Tahminler

12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise %33.21 olarak belirlendi. Bu, orta vadeli enflasyonist baskıların devam edeceğini ancak yavaşlayacağını işaret ediyor. Döviz kuru beklentisi için ise 12 ay sonrasında 41.80 TL olarak gerçekleşmesi öngörülüyor, bu da bir önceki dönemdeki 42.47 TL'lik beklentinin altında.

Uzun Vadeli Enflasyon ve Faiz Oranları

2024 yıl sonu için enflasyon tahmini, yüzde 44.16'dan yüzde 43.64 seviyesine çekildi. Bu durum, piyasanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) öngörülerinden daha yüksek bir enflasyon beklentisi içinde olduğunu gösteriyor. TCMB'nin yılın ikinci enflasyon raporunda, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmiş olması da dikkate değer.

Bunun yanı sıra, 24 ay sonrası için enflasyon tahmini yüzde 22.05'ten yüzde 21.33'e indirilmiş. Bu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hafifçe iyimserleştiğini göstermektedir.

Faiz Oranlarındaki Durum

Anket sonuçlarına göre, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için cari ay sonu beklentisi değişmeden yüzde 50 seviyesinde kaldı. Bu, kısa vadede faiz oranlarında bir değişiklik beklentisinin olmadığını ortaya koyuyor.

Ekonomik Büyüme Beklentileri

Katılımcıların Türkiye'nin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme oranlarına ilişkin 2024 ve 2025 yılları için beklentileri sırasıyla yüzde 3.3 ve 3.7 olarak sabit kaldı. Bu oranlar, Türkiye ekonomisinin orta vadeli istikrarlı bir büyüme patikasında olduğunu gösteriyor.

Bu anket sonuçları, yatırımcılar ve politika yapıcılar için önemli ipuçları barındırıyor. Ekonomik göstergelerdeki bu tahminler, piyasa katılımcılarının gelecek dönemler hakkındaki genel beklenti ve öngörülerini yansıtıyor.