YAZIKLAR OLSUN!

Karşılaşma beklenildiği gibi başladı Karadeniz gecesinde. Trabzonspor savunuyor, Fenerbahçe topa sahip olan, pas yapan ve acele etmeden sakince üstünlüğü ele alma motivasyonudaydı. Bu ilk 35 dakikanın görüntüsüydü.

Bu süre zarfında Osayi'nin sağdan yaptığı bindirmeleri Tadic'den gelmezken, Ferdi yine oyunun sıkıştığı anlarda hem kenardan hem de merkezden topu rakip alana aktarmaktan geri kalmadı. Fred'in mükemmel golü gözlerimizin pasını silerken, bir kaç dakika sonra kazanılan ve kaleyi tam cepheden gören frikik atışında Syzmanski vuruşunu biraz daha Uğurcan'ın sağına doğru uzanamayacağı köşeye yapabilseydi, Fenerbahçe farkı ikiye çıkarabilirdi.

Devrenin son 10 dakikasında Trabzonspor oyunda dengeyi kurup korner üstüne korner attı. Bu dakikalarda Fenerbahçe'den iki oyuncu göze çarpıyordu. Ferdi ve Dzeko. Her ikisi de hücumda gayretli oldukları kadar defans aksiyonlarında da takımlarına hayli yardımcı oldular. 36. dakika Pepe'nin soldan getirdiği topta ortayı yaptığında Enis'in vuruşuna izin vermeyen Ferdi skorun 1-1'e gelmesini engelledi. Diğeri de Dzeko'ydu. 38 yaşını kutlayan Bosnalı yıldız, 38 değil de 18 yaşındaymış gibi iki kutu arasında kanı kaynayan bir delikanlı edasıyla sürekli hareketli oynadı. Bu arada ilk yarıda Tadic'in yaptığı milimetrik pasları da göz ardı etmemek lazım. Nitekim Tadic'in Fred'e net pasıyla devre iki farkla sonuçlandı.

NÖBETÇİ GOLCÜ SEMİH'İ HATIRLAR MISINIZ?

Abdullah hoca ikinci devreye başlarken ya herro ya merro dedi ve Bardhi değişikliğiyle çift forvete döndü. İlk 15 dakikada ev sahibinin rakibi değişmişti! Trabzonspor taraftarları anlamsız bir şekilde oyunun oynanmasına engel oldular istemli ya da istemsiz olarak. Belki de Fenerbahçe'li futbolcuları korkutmak istediler!

63'de Denis'in güzel frikik golü Trabzon'a hayat verirken, olası bir panikte sarı lacivertliler skor üstünlüğünü ev sahibine bırakabilirlerdi. Dolayısıyla Fenerbahçe sakin kalmalıydı. Ancak sakin kalamadılar. Skor penaltıyla dengeye geldi.Yüksek risk alma sırası İsmail Kartal'daydı. Hem Serdar hem de Batshuayi sahadaydı ve bu iki golcüsünün ceza alanındaki pozisyonda aksiyonda kalmalarıyla, Belçika'lı golcüsüyle tekrar öne geçti.

Gecenin Notu: Trabzon seyircisi fena halde sınıfta kaldı. Yan hakemi yaraladılar, Livakovic'i yaraladılar, İsmail Kartal'ı, Tadic'i sahaya attıkları pet sularıyla yaralamaya çalıştılar. Halil Umut Meler elden geldiğince iyi yönetmeye gayret etti ancak en son Livakovic’in çenesinden kan akmaya başladığında, yardımcılarını alıp karşılaşmayı tehir etmeliydi.

Rekabetiniz batsın! Yazıklar olsun! Bütün bunlar Fenerbahçe şampiyon olmasın diye mi yapılıyor?! Şampiyonluğunuz batsın!