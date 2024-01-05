ESKİ YILDAN YENİ YILA GELİŞMELERLE SORUMLULUKLARIMIZ

Sevgili okurlar,

"Her batan güneşin bir doğuşu vardır" misali her geride bıraktığımız eski yılın yeni bir yılla birlikte evrilerek kültürel, sanatsal, sosyal, siyasi, ekonomi, teknoloji, medya yani görsel ve yazılı basın alanlarında yeni keşiflerle, olumlu olumsuz yeni gelişmelerle, yeni olaylarla devam etmesi, ayrıca bireysel, toplumsal yaşantımızla sürecek geleceğimizi etkilemesi söz konusudur.

Dolayısıyla geride bıraktığımız 2023 yılında ülkemiz ve milletimiz adına yaşanan önemli gelişmeleri kısaca hatırlamakla birlikte toplumsal olarak yaşantımızı etkileyen, aynı zamanda içinde bulunduğumuz 1 yıl kadar devam edecek 2024 yılı sürecinde ne tür gelişmeler kaydedeceğimizi bilmemizde yarar olacak. Geride bıraktığımız 2023 yılında zaman zaman önemli ölçüde etkisi hissedilen enflasyon krizleriyle birlikte geçtiğimiz 6 Şubatta yaşanan, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile çevre şehirlerimizde önemli derecede etkili olan deprem felaketlerinin ardından 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri yapıldı. Yaz aylarında yoğunlaşan turizm sezonunda temmuz, ağustos aylarında önemli sayıda artışlar oldu .Son birkaç aylık yakın zamanda İsrail'in Gazze saldırılarının gündemde olmasıyla beraber 2023 yılının son günlerinde "Kültür-Sanat" alanlarında düzenlenen yılın sanatçıları ödül töreninde mimari, resim, sinema v.s.. alanlarında ödüller sahiplerini buldu.

Henüz içine yeni girdiğimiz 2024 yılının sürecinde ve sonraki süreçlerde de devam edeceğini ümit ettiğimiz öncelikle ekonomi alanında uygulanan deflasyon politikalarının gündemde olmasının yanında başta ülkemiz için olumsuzluk oluşturan İsrail'in Filistin'e olan saldırılarının kalıcı barışla çözülememesi ,geçici ateşkes anlaşması, saldırıların devam etmesi, altın, döviz, borsa dalgalanmaları, ayrıca yer yer belirli şiddetlerde etkisi görülen deprem sarsıntıları v.s..gibi konular da gündemini korumaktadır. Deprem mağduru vatandaşlarımıza teslim edilmek üzere konut sayısı ile yerli arabamız olan "TOGG"un ihracat sayısındaki artışlarının gündemi devam etmektedir. Özellikle de İsrail'in Filistin'e olan saldırılarının devam etmesinin yanında yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyasi liderlerimizin, yetkililerimizin seçim çalışmaları hız kazanmaktadır.

Dolayısıyla 2023 yılından başlayarak içinde bulunduğumuz 2024 yılını da etkileyebilecek bütün bu yaşanan gelişmelerin ardından yeni yılımızın, yaklaşan belediye seçimlerimizin, bundan sonraki süreçte de yaşanacak gelişmelerimizin ülkemiz ve milletimiz adına barış, mutluluk, huzur, refah getirmesini, dünya barışı ile uluslararası ilişkileri ülkemiz dahil olmak üzere etkileyen İsrail'in Filistin saldırılarının kalıcı barış yollarıyla çözümlenmesini temenni ederek, Misak-ı Milli sınırlarımız içerisinde tam bağımsız gücümüzle, milli birliğimizle, beraberliğimizle ilerlemeli, "Güçlü Türkiyem" sloganıyla çalışarak yolumuza devam etmeli, ayrıca ülkemizi kalkındırma yolundaki bireysel ve toplumsal hedeflerle atacağımız adımları belirleyerek sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz...

Sevgilerimle...

Mutlu kalın...

M.Altay TÜTÜNCÜ, 1.Ocak.2024/ ANTALYA