ASL OLAN TESLİMİYETTİR

Müslüman, BEDENİ ve RUHİ ile Allah'a TESLİMİYET içerisinde olursa, Ömrünü AYDINLIKLAR içerisinde geçirir. O zaman, Zorluklar da kolaylaşır. Tersi durumda KARANLIKLARA gömülür. Aydınlıkları da, karanlıkları da yaratan Allah'tır. Ancak, Aydınlıklarla karanlıklar bir değildir. Akıllı, İrade sahibi her Müslüman, Aydınlığı içerisinde barındıran NUR'A talip olmalıdır. Aksi tutum, Allah'ın HİDAYET mesajına yüz çevirmek, Hudutları çiğneyerek GÜNÂHLARA koşmak demektir. Günâhların mutlaka hesabı vardır. Zira, Kötülüklerin oluşturduğu GÜNÂHLAR Helâk sebebidir. Müslüman Dünyayı OYUN yeri değil, İMTİHAN Yeri olarak görmelidir. Esastan ayrılmama bu dur. Bu düşünce İçerisinde olan kula, kendi üzerine MERHAMETLİ olmayı yazan Allah'ın merhameti yağacaktır inşallah.

İMAN sahibi her Müslüman, kendisi ve İnsanlığın GÜVEN içerisinde yaşayabilmesi için, yapması gereken bütün vazifelerini yerine getirmekle görevlidir. İSLÂM Sistemi içerisinde, hem DİN, hem de DÜZENİ içerisinde KORUYUCULUK, görevleri arasındadır. Allah'a kulluk ve O'nun Rızalığı adına, Hak-Adalet ve Merhamet kriterlerinden ödün vermemelidir. Hiç bir maddi Çıkar ve MENFAAT, bu ÖLÇÜLERDEN uzaklaşmaya meyl ettirmemelidir. ZULME kapı aralamamalıdır.

En'am 58).....Allah Zulmedenleri en iyi bilendir.

En'am 59).....Ve bir yaprak düşmez, ve toprağın karanlıkları içine bir "tane" girmez ki O' bilmesin.........

En'am 68) Ayetlerimiz hakkında MÜNASEBETSİZLEĞE dalanları gördüğün zaman hemen onlardan yüz çevir ki, başka bir söze dalsınlar. Eğer ŞEYTAN bunu sana unutturursa hatırladıktan sonra hemen kalk, O ZALİMLER güruhuyla oturma.

İMAN; dil ile ikrar, Kalp ile tastikle olur. Kalben tastik edilmeyen İMAN boşlukta kalır. Teslimiyet boşluktaki İMAN ile olmaz. TESLİMİYET sağlam İMAN ile olur. Sağlam İMAN, Allah'ın EMİRLERİNE uymayı kulluk görevi kabul eder.

ALLAH'IN Hükümleriyle Hükmetmeyenler, KÂFİRLERİN, ZALİMLERİN, FASIKLARIN tâ kendileridir der, yüce ALLAH. Allah'ın her hangi bir konuda koymuş olduğu HÜKÜMLERİN, verdiği KARARLARIN dışında, karar verme hükmü kimsenin yetkisinde değildir .Ancak günümüz toplumlarının çoğu, Dünyevi çıkar ve menfaatleri uğruna, Nefs'i Emmarenin ve ŞEYTANLARIN dayatmalarına uyarak, haz ve heveslerinin sesini dinleyerek Allah'a İSYANI, ÂSİLİĞİ hudutları çiğnemeyi tercih eder olmuşlar. HÜKÜM ayetlerinin yerine, modernitenin sapık kanunlarını koydular. Böylece SAVRULMUŞLARDAN oldular. Kibirleri ŞİRKLERİ olmuş, KÜFRE sürüklenerek HELÂKLERİNİ imzalamışlar kendi elleriyle.

En'am 71)....De ki: Allah'ın gösterdiği yol HİDAYET yolunun ta kendisidir.

Allah'ımız, İmânımızı, Âhlâkımızı öyle kuvvetlendir ki, Ömrümüz boyunca, Sana teslimiyetten ayrılmayalım. Dünyevi menfaatler uğruna Senin Ayetlerini yok sayarak, KÜFRE girmeyelim, Yaptığımız İyilikleri İMHA ettirecek konuma düşmeyelim. Bizi koru. Amin Amin.

Cuma bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz Günk. kul. S.